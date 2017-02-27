RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5246524752485249

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:27

  edvardd написав:короче трое суток не ел, особых ощущений не было...

так не бувает, но эта другая тема...чувак нудный, но есть правильные моменты
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6076
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4465 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Все потому что доллар с 24 вырос до сегодняшних 27.Терять деньги никто не хочет.


Никто не спрашивает, судьба у них такая, терять. Я поздно с Вами познакомилась, но и за это спасибо, многому научилась.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Каковы причины такого падения?


Сам знаешь, и спрашиваешь ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:41

  холява написав:Спасибо ,БРАТ !
А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ???
Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ..

та забейте на это, есть бесплатный аваст, авг и т.п. если захотят взломать ни каспер, ни веб не поможет к сожалению. можете раз в неделю-две сканировать бесплатно https://free.dataprotection.com.ua/down ... reit+free/ но эта не панацея - её нема...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6076
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4465 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5246524752485249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1787, 1788, 1789
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17880 2239672
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 00:47
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84026
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.