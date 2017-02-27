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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:27
edvardd написав:
короче трое суток не ел, особых ощущений не было...
так не бувает, но эта другая тема...чувак нудный, но есть правильные моменты
а шо делать?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:30
холява написав:
Все потому что доллар с 24 вырос до сегодняшних 27.Терять деньги никто не хочет.
Никто не спрашивает, судьба у них такая, терять. Я поздно с Вами познакомилась, но и за это спасибо, многому научилась.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:33
Investor_K написав:
Каковы причины такого падения?
Сам знаешь, и спрашиваешь ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:41
холява написав:
Спасибо ,БРАТ !
А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ???
Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ..
та забейте на это, есть бесплатный аваст, авг и т.п. если захотят взломать ни каспер, ни веб не поможет к сожалению. можете раз в неделю-две сканировать бесплатно https://free.dataprotection.com.ua/down ... reit+free/
но эта не панацея - её нема...
а шо делать?
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