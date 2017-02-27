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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:27
edvardd написав:
короче трое суток не ел, особых ощущений не было...
так не бувает, но эта другая тема...чувак нудный, но есть правильные моменты
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:30
холява написав:
Все потому что доллар с 24 вырос до сегодняшних 27.Терять деньги никто не хочет.
Никто не спрашивает, судьба у них такая, терять. Я поздно с Вами познакомилась, но и за это спасибо, многому научилась.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:33
Investor_K написав:
Каковы причины такого падения?
Сам знаешь, и спрашиваешь ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:41
холява написав:
Спасибо ,БРАТ !
А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ???
Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ..
та забейте на это, есть бесплатный аваст, авг и т.п. если захотят взломать ни каспер, ни веб не поможет к сожалению. можете раз в неделю-две сканировать бесплатно https://free.dataprotection.com.ua/down ... reit+free/
но эта не панацея - её нема...
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 28 кві, 2020 04:33
Елена8
Хорош этот бред по всех ветках тиражировать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Вів 28 кві, 2020 06:01
А кому он нужен, этот валютный рынок, вместе со всеми валютами, кроме тех, кто не привык честно работать?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 06:35
чик написав: холява написав:
Спасибо ,БРАТ !
А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ???
Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ..
та забейте на это, есть бесплатный аваст, авг и т.п. если захотят взломать ни каспер, ни веб не поможет к сожалению. можете раз в неделю-две сканировать бесплатно https://free.dataprotection.com.ua/down ... reit+free/
но эта не панацея - её нема...
Если из бесплатных, то лучше зайти в гости до Comodo. Ещё Нуна работайтен на компе не под учёткой админа, но гостя. Ну и так далее....
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:16
Тут конечно еще вопрос как почту взломали. Пароли желательно делать желательно подлинней и ни к чему не относящиеся, например:
2green_frogs - слабый пароль
2grEEn_ND58luckYFrogS - гораздо сильней и легко запомнить после пары тренировок.
На одну почту у вас могут быть зеленые и счастливые лягушки, на другую например - желтые и быстрые пчелы и другие цифры.
3yeLLow_ND32speeDBeeS
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Patrick
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:18
Patrick написав:
Тут конечно еще вопрос как почту взломали. Пароли желательно делать желательно подлинней и ни к чему не относящиеся, например:
2green_frogs - слабый пароль
2grEEn_ND58luckYFrogS - гораздо сильней и легко запомнить после пары тренировок.
На одну почту у вас могут быть зеленые и счастливые лягушки, на другую например - желтые и быстрые пчелы и другие цифры.
3yeLLow_ND32speeDBeeS
Могли найти акк с этой почтой в дампе базы юзеров другого слитого сайта. А многие используют один пароль для всего...
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