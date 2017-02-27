Amat написав:А кто-нибудь может мне объяснить, почему при всех "прогнозах" по экономике и курсу рынок недвижимости поднял цены на 10% ?! Это потому, что спрос так вырос или они там все идиоты (с учетом прогнозов) ?
З.Ы. Важно понимать, что объекты, о которых я говорю выставлены на продажу уже больше года!!!
Все потому что доллар с 24 вырос до сегодняшних 27.Терять деньги никто не хочет.
Ну так доллар-то временно вырос) И уже было объяснение, что это чисто чтобы подогреть спрос, а на деле будут "хорошие скидки!!" и цена выйдет прежней. Маркетинг, не более того
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Vint Все стали сначала спецами финансистами, потом вирусологами, теперь настало время всем стать спецами по сетевой безопасности! Нормальные сервисы используют двухфакторную аутентификацию на Моб телефон! Заканчивайте флудить!
Профанация. Уже давно выяснили, что сода не помогает от рака. Если бы помогала, думаю, Стив Джобс до сих пор представлял бы нам новые смартфоны. И таки представлял бы, если бы не лечил свой рак травами и медитациями на ранних стадиях!
Как банки устраивают блокировки Обычно все происходит по очереди:
1. Банку, по какой-то причине кажется подозрительной операция клиента (например, денежный перевод). Общих требований на этот счет нет, потому сомнения могут возникнуть по любому поводу. Например, когда студент, на счет которого до сих пор поступало за раз не более 1,5-2 тысяч гривен, неожиданно получает 100 тысяч гривен.
2. Банк останавливает данную операцию. Человеку на счет не поступает сумма, которую он ждет, скажем 100 тысяч.
3. Человек обращается в банк с просьбой объяснить, почему не произошло зачисление средств (ведь отправитель сообщил, что с его счета деньги ушли).
4. Банк просит предоставить объяснение: в связи с чем направлена данная сумма. Например, это плата от какой-то компании за какую-то работу. Тогда нужно предоставить копию договора о предоставлении услуг.
5. Если человек приносит в отделение все документы и дает пояснения, то перечисление средств на счет происходит и ими можно пользоваться. Если этого не происходит - происходит блокировка средств до выяснения всех обстоятельств.
6. Сведения о подозрительной операции конкретного клиента передаются в Госфинмониторинг, а тот после своей проверки может перенаправить их в правоохранительные органы.
Если раньше обо всей этой истории с сомнительным денежных переводом становилось известно только тому банку, в котором она произошла, то теперь о ней могут узнать и другие банки.
"Украина наследует опыт Прибалтики, где были созданы базы данных по финмону, когда развернули борьбу с компаниями-прокладками под операции с офшорами. Только у них это касалось бизнеса, а у нас всех: и физлиц, и физлиц-предпринимателей, и юрлиц. Прибалты создали единый реестр, куда поступали все сведения о подозрительных проводках, и информация быстро расходилась по финансовому сектору. В итоге подозрительным компаниям закрывали счета во всех местных банках, и им некуда было перевести средства, чтобы вывести их куда-то", - рассказал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
knoppixx написав:Vint Все стали сначала спецами финансистами, потом вирусологами, теперь настало время всем стать спецами по сетевой безопасности! Нормальные сервисы используют двухфакторную аутентификацию на Моб телефон! Заканчивайте флудить!
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу. Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.
С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен . Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда. У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.
Поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Эти объемы уходят в коммерческие хранилища, которые уже забиты под завязку. Возможно, уже в мае, экспортировать нефть будет просто некуда, жаловался в середине апреля председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже использовали 95% мощностей для хранения. Нигерия объявила, что вынуждена сокращать добычу, потому что нефть некому продать и негде хранить. «Мы приближаемся к развязке, - говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели». В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени - около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая - началу июня», - говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира. Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть, рассказал Reuters представитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.