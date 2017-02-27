Додано: Вів 28 кві, 2020 09:29

Как банки устраивают блокировки

Обычно все происходит по очереди:



1. Банку, по какой-то причине кажется подозрительной операция клиента (например, денежный перевод). Общих требований на этот счет нет, потому сомнения могут возникнуть по любому поводу. Например, когда студент, на счет которого до сих пор поступало за раз не более 1,5-2 тысяч гривен, неожиданно получает 100 тысяч гривен.



2. Банк останавливает данную операцию. Человеку на счет не поступает сумма, которую он ждет, скажем 100 тысяч.



3. Человек обращается в банк с просьбой объяснить, почему не произошло зачисление средств (ведь отправитель сообщил, что с его счета деньги ушли).



4. Банк просит предоставить объяснение: в связи с чем направлена данная сумма. Например, это плата от какой-то компании за какую-то работу. Тогда нужно предоставить копию договора о предоставлении услуг.



5. Если человек приносит в отделение все документы и дает пояснения, то перечисление средств на счет происходит и ими можно пользоваться. Если этого не происходит - происходит блокировка средств до выяснения всех обстоятельств.



6. Сведения о подозрительной операции конкретного клиента передаются в Госфинмониторинг, а тот после своей проверки может перенаправить их в правоохранительные органы.



Если раньше обо всей этой истории с сомнительным денежных переводом становилось известно только тому банку, в котором она произошла, то теперь о ней могут узнать и другие банки.



"Украина наследует опыт Прибалтики, где были созданы базы данных по финмону, когда развернули борьбу с компаниями-прокладками под операции с офшорами. Только у них это касалось бизнеса, а у нас всех: и физлиц, и физлиц-предпринимателей, и юрлиц. Прибалты создали единый реестр, куда поступали все сведения о подозрительных проводках, и информация быстро расходилась по финансовому сектору. В итоге подозрительным компаниям закрывали счета во всех местных банках, и им некуда было перевести средства, чтобы вывести их куда-то", - рассказал Невмержицкий.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.