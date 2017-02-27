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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:07
Одесса 27,20/27,25
ТАся отдает по 27,24
совсем тонкий рынок, нет никакого движа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нарешті настав час реформ фінансового сектора.
Після відміни шкільної форми, це, напевно, 2-а найсерйозніша реформа імені Зеленського.
Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.
Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:37
нет, растягивается это, от августа до конца ноября.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:37
за другие области слышал то же самое
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в конце августа па25+ увидим?
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:52
мой прогноз в конце Ноября. Или в Август-Октябрь если в это время порешают с евро-облиг-бляхами, которые, надо гасить 4лряда
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:06
энергоносители (как и доллар) неработающей экономике не нужны. Поскольку бюджет и вся финансовая надстройка питается с реальной экономики, скоро полноценный кризис доберется до бюджета и овгз. Сейчас небольшой переходной период, когда сердце остановилось, а мозг еще работает на старых потоках крови (денег в экономике), уже отчетливые звоночки есть.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дефицит торгового баланса и дефицит бюджета может привести к девальвации гривны до 28
даже если ЭОК=16
и ждать па25+ не разумно, когда велика вероятность безудержного печатания гривны для латания дырища в госбюджете и для спасения экспортёров
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