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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5247524852495250>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:02

Запорожье розница 27,20/27,30
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:07

Одесса 27,20/27,25

ТАся отдает по 27,24
совсем тонкий рынок, нет никакого движа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:10

Вікно. Ранок. 27,10 / 27,35
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нарешті настав час реформ фінансового сектора.
Після відміни шкільної форми, це, напевно, 2-а найсерйозніша реформа імені Зеленського.

Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:37

  Shaman написав:
  proftpd66 написав:
НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти :wink:
Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40


как раз летом сельхозники заводят много денег в июле-августе


нет, растягивается это, от августа до конца ноября.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:37

В областных больницах Луганской области медиков отправляют в бесплатные отпуска на две недели. Причиной называют отсутствие финансирования учреждений.
https://курс.ком.юа/novost/174752-na-lu ... ie-otpuska

за другие области слышал то же самое
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в конце августа па25+ увидим?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:52

  Yuri_61 написав:в конце августа па25+ увидим?


мой прогноз в конце Ноября. Или в Август-Октябрь если в это время порешают с евро-облиг-бляхами, которые, надо гасить 4лряда
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:06

Он подчеркнул, что сейчас было остановлено 1 690 МВт мощностей "Энергоатома", что составляет около 17% мощностей АЭС, которые находятся в рабочем состоянии.
https://ukranews.com/news/698876-proizv ... granicheno

энергоносители (как и доллар) неработающей экономике не нужны. Поскольку бюджет и вся финансовая надстройка питается с реальной экономики, скоро полноценный кризис доберется до бюджета и овгз. Сейчас небольшой переходной период, когда сердце остановилось, а мозг еще работает на старых потоках крови (денег в экономике), уже отчетливые звоночки есть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дефицит торгового баланса и дефицит бюджета может привести к девальвации гривны до 28
даже если ЭОК=16
и ждать па25+ не разумно, когда велика вероятность безудержного печатания гривны для латания дырища в госбюджете и для спасения экспортёров
Yuri_61
 
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