Додано: Вів 28 кві, 2020 11:27

Выдержки из интервью Уманского:



- У нас же сейчас казначейство пустое, как барабан. Казначейство уже остановило незащищенные статьи расходов, в том числе, возмещение НДС. Уже. За три дня всего платежей остановлено на сумму около 8 млрд грн.



- Депутаты проголосовали изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона. Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получения первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета. Ставка рефинансирования всех стран на уровне нуля, а у многих уже "минус". В Украине при инфляции 2,3 ставка рефинансирования только сейчас снижена до 8. Плюс-минус корреляция 3%, ну поставьте хотя бы 5,5. Нет, Нацбанк держит эту историю. Сейчас наоборот нужно давать доступ к дешевому ресурсу, иначе загнется вся экономика. Толку от этой ставки, если потом все ляжет? Они не удержат ничего. Будет такая ситуация, как в 2014 году, когда все полетело в тартарары.



- Мы не можем с программой МВФ пройти без реструктуризации долга. Дефолт ли это? - Скорее, технический дефолт.





- Критики вашей идеи, в том числе в НБУ, против эмиссии, так как говорят, что это раскрутит гиперринфляцию. Вы знакомы с их аргументами?

- Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники.

- А если по сути, по риску инфляции?

- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась.

Востаннє редагувалось Moneta в Вів 28 кві, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.