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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5247524852495250

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:12

За час с небольшим снизились на 5-6 коп.
Харьков 27.23 - 27.28, Сумы 27.20 - 27.30, Полтава 27.25 - 27.30.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:13

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:15

  Yuri_61 написав:дефицит торгового баланса и дефицит бюджета может привести к девальвации гривны до 28
даже если ЭОК=16
и ждать па25+ не разумно, когда велика вероятность безудержного печатания гривны для латания дырища в госбюджете и для спасения экспортёров

Так у нас профицит торгового баланса, еще и какой, с добрым утром :) Цены н нефть видели?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все равно слишком большой разрыв нала и безнала.
Раньше ходили за руку, или нал припадал ниже.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:22

  Captain Obvious написав:Все равно слишком большой разрыв нала и безнала.
Раньше ходили за руку, или нал припадал ниже.



Да ладно, 20 коп расхождения это ниочем. В пределах 1% норм. Вот когда 1 грн, а на пике помню до 4 грн доходило, то это да, много. А 1% это не существенно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:23

Alex2006
А где это у нас профицит торгового баланса, тыкнете меня носом ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:27

Выдержки из интервью Уманского:

- У нас же сейчас казначейство пустое, как барабан. Казначейство уже остановило незащищенные статьи расходов, в том числе, возмещение НДС. Уже. За три дня всего платежей остановлено на сумму около 8 млрд грн.

- Депутаты проголосовали изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона. Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получения первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета. Ставка рефинансирования всех стран на уровне нуля, а у многих уже "минус". В Украине при инфляции 2,3 ставка рефинансирования только сейчас снижена до 8. Плюс-минус корреляция 3%, ну поставьте хотя бы 5,5. Нет, Нацбанк держит эту историю. Сейчас наоборот нужно давать доступ к дешевому ресурсу, иначе загнется вся экономика. Толку от этой ставки, если потом все ляжет? Они не удержат ничего. Будет такая ситуация, как в 2014 году, когда все полетело в тартарары.

- Мы не можем с программой МВФ пройти без реструктуризации долга. Дефолт ли это? - Скорее, технический дефолт.


- Критики вашей идеи, в том числе в НБУ, против эмиссии, так как говорят, что это раскрутит гиперринфляцию. Вы знакомы с их аргументами?
- Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники.
- А если по сути, по риску инфляции?
- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 28 кві, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28

Украинские расходы на оборону в 2019 году выросли на 9,3%, по сравнению с 2018-м. В числовом выражение они составили 5,2 млрд долларов.
https://apostrophe.ua/news/society/2020 ... nah/195352
сколько зашло спекулятивных денег нерезидентов в 2019 году? около 4 млрд долл. Вот их деньгами профинансирована оборона, единственный момент - уже в 2020 нерезиденты хотят назад, а с обороны мы так деньги быстро не вытянем.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:32

  zzzzzz написав:Alex2006
А где это у нас профицит торгового баланса, тыкнете меня носом ?


Чел видно спутал с платёжным... Хотя,думаю, для него разницы нет.
lrs7719
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