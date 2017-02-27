Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официально
хотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украины все логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас
Это новая, самая главная реформа?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
- У нас же сейчас казначейство пустое, как барабан. Казначейство уже остановило незащищенные статьи расходов, в том числе, возмещение НДС. Уже. За три дня всего платежей остановлено на сумму около 8 млрд грн.
- Депутаты проголосовали изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона. Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получения первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета. Ставка рефинансирования всех стран на уровне нуля, а у многих уже "минус". В Украине при инфляции 2,3 ставка рефинансирования только сейчас снижена до 8. Плюс-минус корреляция 3%, ну поставьте хотя бы 5,5. Нет, Нацбанк держит эту историю. Сейчас наоборот нужно давать доступ к дешевому ресурсу, иначе загнется вся экономика. Толку от этой ставки, если потом все ляжет? Они не удержат ничего. Будет такая ситуация, как в 2014 году, когда все полетело в тартарары.
- Мы не можем с программой МВФ пройти без реструктуризации долга. Дефолт ли это? - Скорее, технический дефолт.
- Критики вашей идеи, в том числе в НБУ, против эмиссии, так как говорят, что это раскрутит гиперринфляцию. Вы знакомы с их аргументами? - Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники. - А если по сути, по риску инфляции? - Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась.
хорошо, что его уволили
зачем брать в гривне кредит, если можно взять в евро под 0.25% маржинальный?
по белому, компания, может взять в евро кредит. А в гривне надо чтобы был черный рынок, чтобы было кредитования из оффшоров.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 28 кві, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0167(-0,0250). ПІДРОСЛИ. Йшло догори по 1,67 копійки за добу. Це на 0,83 копійки повільніше ніж падало раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0115(+ 0,0161). СерРічна росла на тижні в середньому по + 1,15 копійки за добу. Це майже на пів копійки повільніше попереднього тижня. Гальмуємо.
Повні оберти МБ за тиждень 986,8836(1525,9970) млн. долярів. Не показово бо робочий тиждень не повний повний. Середні оберти за цей час склали всього 246,72(305,20) млн.дол. Оберти таки дуже сильно впали! Оберти і курс росли тількі тоді коли банки могли нарощувати валютну позу. А зараз той доляр так нікому окрім НБУ і не потрібен. Та й НБУ всього крихту викупає! Средньоарифметичні оберти за рік на добу 398,62(406,83) млн.грн., які також чуттєво впали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,0531 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,6633(25,6172) грн./дол. і це на 1.39(1.47) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода при продажі доляра 5.41(5.73) відсотка. Знову припала.
Доляр по року все ще перекуплено на 1,39 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, бо курс доляра у весняно-літньому коридорі комфорту останніх трьох років. Він там знаходиться вже четвертийй тиждень поспіль. А зона комфорту потроху знижуєтья десь до початку серпня, 140-145 день за малюнком.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 27,0696 (27,1210) грн./$. Воно також впало і це четвертий тиждень поспіль! Та величина падіння знову зменшилась. BID НА ГОТІВЦІ ВИЩЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.04.2020......................27,0531 Гривна укрепилась на 5 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред на копейку снизу. Еще через 20 минут начался получасовой период снижения. За это время опустились на 4 копейки. Немного постояв, опустились еще на копейку. После новой паузы, к 12 приподнялись на копейку вверх. Похоже, что на низах появлялся регулятор. НБУ вчера выкупил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах уменьшились. Больше всех забрало казначейство. Ему помогали суточные сертификаты и обналичка. На стороне ликвидности сыграл только НБУ с очень скромной интервенцией.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 299.6 до 276.9. Обороты чистые, но рекордно низкие. Объем клиентских операций также уменьшился, сохранив легкий перекос в сторону предложения.
Moneta написав:- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины.
Конечно, ради мнимой стабильности курса угробили экономику. Для чего, отучить от доллара, заставить поверить в гривну? Так знающие люди и так понимают что по чем. Сейчас нужно каждому жителю давать по 1000 грн в неделю просто так. Кто-то начнет заказывать еду онлайн, чем поддержит рестораны, кто-то купит одежду, курс вырастет - ну и черт, зато человек будет одет и у магазина будут деньги, кто-то наймет уборщицу убрать в квартире, а может уборщице нужны деньги отдавать кредит.
Вкладчик1234 написав:Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу. Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.
С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен . Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда. У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.
Поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Эти объемы уходят в коммерческие хранилища, которые уже забиты под завязку. Возможно, уже в мае, экспортировать нефть будет просто некуда, жаловался в середине апреля председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже использовали 95% мощностей для хранения. Нигерия объявила, что вынуждена сокращать добычу, потому что нефть некому продать и негде хранить. «Мы приближаемся к развязке, - говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели». В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени - около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая - началу июня», - говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира. Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть, рассказал Reuters представитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.
колись давно був прогноз що за 50 років нафта закінчиться і Землю чикає повний звіздєц: гріти печі будем кізяками, пахати землю на конях, жати пшеницю серпами... а тут он воно як, нафти стільки, скільки нікому нах не потрібно.
такий самий фейк буде із "голодомор в маштабах Землі", "парниковими газами", "глобальним потеплінням", "озоновою дірою", "пандемією коронавірусу" ....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Весь объем облигаций федерального займа, купленных в марте российскими банкстерами у бежавших с рынка иностранных инвесторов, был профинансирован вливаниями из ЦБ, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
С начала марта по 10 апреля нерезиденты сбросили ОФЗ на 286,5 млрд рублей, избавившись от 9% портфеля, достигавшего 3,2 трлн рублей на начало года. Почти весь объем выкупили крупные банки, имеющие статус системнозначимых.
Однако одновременно банки резко увеличили операции репо, сдавая ценные бумаги в качестве залога для получения кредитов. Общий объем таких операций за март вырос на 67%, до 2,5 трлн рублей. Объем ОФЗ, свободных от репо, сократился на банковских балансах на 239 млрд рублей. Покупка ОФЗ локальными участниками осуществлялась преимущественно за счет заемных средств - наращивания чистого долга перед ЦБ. За март чистый долг банков перед ЦБ и Минфином вырос на 1,7 трлн рублей.
Покупатели гособлигаций отчаянно нужны Минфину, столкнувшемуся с резким падением как нефтегазовых, так и несырьевых поступлений бюджет. По предварительной оценке правительства, с нефтью по 20 долларов дефицит федеральной казны составит 5,6 триллиона рублей.
Yuri_61 написав:дефицит торгового баланса и дефицит бюджета может привести к девальвации гривны до 28 даже если ЭОК=16 и ждать па25+ не разумно, когда велика вероятность безудержного печатания гривны для латания дырища в госбюджете и для спасения экспортёров
Так у нас профицит торгового баланса, еще и какой, с добрым утром Цены н нефть видели?
НБУ повідомив, що буде проводити тендери з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів щотижня по п’ятницям, а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років – раз на місяць у кожну другу п’ятницю місяця. Такий графік тендерів установлено на період із 30 квітня до 30 червня 2020 року.
Регулятор констатує, що для протидії негативному впливу епідемії та карантинних заходів на економіку та фінансовий сектор Національний банк розширив підтримання ліквідності банків.
По-перше, збільшено періодичність проведення тендерів із підтримання ліквідності, а також строк надання кредитів із 30 до 90 днів. По-друге, розширено перелік прийнятної застави, яку банки можуть надавати для отримання рефінансування. По-третє, запроваджено нові інструменти, у тому числі – довгострокове рефінансування на строк від 1 до 5 років.
Як зазначається, перший тендер із надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступний – 12 червня.
Перший тендер із підтримання ліквідності банків на строк до 90 днів відбудеться в найближчий четвер у зв’язку з неробочим днем у п’ятницю, а надалі вони відбуватимуться за звичним графіком.
Ставка за довгостроковими кредитами рефінансування та на строк до 90 днів буде плаваючою і дорівнюватиме обліковій ставці НБУ, яка з 24 квітня встановлена на рівні 8%.
НБУ вирішив не включати до вартості цих кредитів фіксовану змінну (сталу величину), встановивши її на рівні нуля.
"Кредити рефінансування надаватимуться шляхом проведення кількісних тендерів без обмеження обсягу. Обсяги рефінансування будуть обмежуватися лише наявною в банків ліквідною заставою, до якої можуть входити державні облігації (ОВДП), депозитні сертифікати Національного банку, іноземна валюта, а в найближчому майбутньому також корпоративні облігації, забезпечені державною гарантією, а також муніципальні облігації", - йдеться в заяві регулятора.
Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".
Графік та умови тендерів із рефінансування рішеннями Правління Національного банку від 28 квітня 2020 року №301-рш "Про проведення тендерів з підтримання ліквідності банків строком понад 14 днів" та №302-рш "Про затвердження сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за кредитами рефінансування понад 14 днів". Рішення набирають чинності 28 квітня.