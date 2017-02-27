Вкладчик1234 написав:Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу. Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.
С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен . Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда. У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.
Поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Эти объемы уходят в коммерческие хранилища, которые уже забиты под завязку. Возможно, уже в мае, экспортировать нефть будет просто некуда, жаловался в середине апреля председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже использовали 95% мощностей для хранения. Нигерия объявила, что вынуждена сокращать добычу, потому что нефть некому продать и негде хранить. «Мы приближаемся к развязке, - говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели». В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени - около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая - началу июня», - говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира. Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть, рассказал Reuters представитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.
колись давно був прогноз що за 50 років нафта закінчиться і Землю чикає повний звіздєц: гріти печі будем кізяками, пахати землю на конях, жати пшеницю серпами... а тут он воно як, нафти стільки, скільки нікому нах не потрібно.
такий самий фейк буде із "голодомор в маштабах Землі", "парниковими газами", "глобальним потеплінням", "озоновою дірою", "пандемією коронавірусу" ....
Ну ти даєш ... Оптиміст просто ... Якщо маєш час - почитай пару книжок Ешбаха . Якраз по темі багато пише . 1 трильйон долларів . Трильйон євро . Випалено ( це про нафту ) . А попередні - про фінанси ... Триллери ...
zzzzzz написав:НБУ повідомив, що буде проводити тендери з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів щотижня по п’ятницям, а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років – раз на місяць у кожну другу п’ятницю місяця.
не пишите ерунду, все модели основанные на данных до января 2020 уже не актуальны. Посмотрите DXY, доллар дорожает не смотря на массовые вливания со стороны ФРС, в основном из-за резкого сокращения торговли а так же резкого падения спроса на нефть. Спрос на комодити падает а долги отдавать надо в долларах. Классический debt deflation. В ближайший квартал-два все развивающиеся рынки и их валюты будут в ж***. Посмотрите на бразильский реал или на MSCI Emerging Markets Currency Index за последние 2-3 месяца. Тренд будет продолжаться и дальше, не смотря на вливания IMF.
zzzzzz написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".
БСУ ліквідна і стабільна як ніколи раніша. Але НБУ, на всяк випадок, ще добавить ліквідної ліквідності для забезпечення стабільнішої стабільності.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ну что, готовы к дефолту гривнедепозитчики? ===================================== Sergey Fursa 28 мин. ·
МВФ очень хочет дать денег Украине. Но Украина делает все, чтобы их не взять. Сначала полгода затягивался процесс с антиколомойским законом, пока власть решала, кто ей милее. Теперь, в тот момент когда правки позади и посипаки Коломойского уже ничего не могут сделать, в парламенте активизировали закон, направленный против независимости НАБУ. А независимое НАБУ – это часть программы МВФ. И сотрудничество с МВФ невозможно если вы делаете ревизию программы. Кто-то уже пытался так играть с незаконным обогащением и сотрудничество с фондом было надолго поставлено на паузу. И сейчас выбирается самый неудачным момент для подачи этого закона, когда до денег МВФ осталось рукой подать. Такой себе «Сюрприз для кредитора». Какое-то нездоровое желание совершить самоубийство. Как будто кто-то сознательно срывает сотрудничество с МВФ, подталкивая Украину к экономическому коллапсу. И делает это руками депутатов партии президента. Который и понесет ответственность за катастрофу.