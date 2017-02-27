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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5250525152525253>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 278
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:02

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели

Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу.
Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.

С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен
. Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.

Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда.
У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.

Поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Эти объемы уходят в коммерческие хранилища, которые уже забиты под завязку. Возможно, уже в мае, экспортировать нефть будет просто некуда, жаловался в середине апреля председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.
В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже использовали 95% мощностей для хранения. Нигерия объявила, что вынуждена сокращать добычу, потому что нефть некому продать и негде хранить.
«Мы приближаемся к развязке, - говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели».
В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени - около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая - началу июня», - говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира.
Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля.
Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть, рассказал Reuters представитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.


https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/tankery-plyvut-v-nikuda-do-kollapsa-rynka-nefti-ostalos-3-nedeli-1029134248

колись давно був прогноз що за 50 років нафта закінчиться і Землю чикає повний звіздєц: гріти печі будем кізяками, пахати землю на конях, жати пшеницю серпами... а тут он воно як, нафти стільки, скільки нікому нах не потрібно.

такий самий фейк буде із "голодомор в маштабах Землі", "парниковими газами", "глобальним потеплінням", "озоновою дірою", "пандемією коронавірусу" ....


Ну ти даєш ... Оптиміст просто ... Якщо маєш час - почитай пару книжок Ешбаха . Якраз по темі багато пише . 1 трильйон долларів . Трильйон євро . Випалено ( це про нафту ) . А попередні - про фінанси ... Триллери ...
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  zzzzzz написав:НБУ повідомив, що буде проводити тендери з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів щотижня по п’ятницям, а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років – раз на місяць у кожну другу п’ятницю місяця.
где бы реальному сектору взять такой НБУ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

> Доляр по року все ще перекуплено на 1,39 гривні :!:

не пишите ерунду, все модели основанные на данных до января 2020 уже не актуальны. Посмотрите DXY, доллар дорожает не смотря на массовые вливания со стороны ФРС, в основном из-за резкого сокращения торговли а так же резкого падения спроса на нефть. Спрос на комодити падает а долги отдавать надо в долларах. Классический debt deflation. В ближайший квартал-два все развивающиеся рынки и их валюты будут в ж***. Посмотрите на бразильский реал или на MSCI Emerging Markets Currency Index за последние 2-3 месяца. Тренд будет продолжаться и дальше, не смотря на вливания IMF.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:38

  Yuri_61 написав:Люди!!!!
На сколько лярдов баксов на 2020 год запланировал минфин продать ОВДП?
Дайте ж ответ!
Что за молчание?
Что за тайна?

раніше ніби мова ішла про 160 ярдів гриші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".


БСУ ліквідна і стабільна як ніколи раніша.
Але НБУ, на всяк випадок, ще добавить ліквідної ліквідності для забезпечення стабільнішої стабільності.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну что, готовы к дефолту гривнедепозитчики?
=====================================
Sergey Fursa
28 мин. ·

МВФ очень хочет дать денег Украине. Но Украина делает все, чтобы их не взять. Сначала полгода затягивался процесс с антиколомойским законом, пока власть решала, кто ей милее. Теперь, в тот момент когда правки позади и посипаки Коломойского уже ничего не могут сделать, в парламенте активизировали закон, направленный против независимости НАБУ. А независимое НАБУ – это часть программы МВФ. И сотрудничество с МВФ невозможно если вы делаете ревизию программы. Кто-то уже пытался так играть с незаконным обогащением и сотрудничество с фондом было надолго поставлено на паузу. И сейчас выбирается самый неудачным момент для подачи этого закона, когда до денег МВФ осталось рукой подать. Такой себе «Сюрприз для кредитора». Какое-то нездоровое желание совершить самоубийство. Как будто кто-то сознательно срывает сотрудничество с МВФ, подталкивая Украину к экономическому коллапсу. И делает это руками депутатов партии президента. Который и понесет ответственность за катастрофу.

Дефолт так дефолт. Е-мое.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:51

Посмотрите на котировки ОВГЗ и вы поймёте, что дефолта не будет. Во всяком случае в обозримом//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:58

  asti написав:Посмотрите на котировки ОВГЗ и вы поймёте, что дефолта не будет. Во всяком случае в обозримом//)

по 13 овгз никто не покупает
только по безисходности лоси всякие)
давайте подумаем, сколько продержится ставка 13% на офере?) при этом биды 18% )))
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Николаев, сейчас ПОВ 27,15 - 27,30
fler
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,18 /
29,28 /
куплю
never take other people's money (c)
exo
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