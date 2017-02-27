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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5251525252535254>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 278
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:36

  Grand Touring написав:
  Moneta написав:- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины.
Конечно, ради мнимой стабильности курса угробили экономику. Для чего, отучить от доллара, заставить поверить в гривну? Так знающие люди и так понимают что по чем.
Сейчас нужно каждому жителю давать по 1000 грн в неделю просто так. Кто-то начнет заказывать еду онлайн, чем поддержит рестораны, кто-то купит одежду, курс вырастет - ну и черт, зато человек будет одет и у магазина будут деньги, кто-то наймет уборщицу убрать в квартире, а может уборщице нужны деньги отдавать кредит.

Расбрасывание долларов с вертолета несколько отличается от идеи разбрасывать гривну.Штатам есть куда экспортировать свою инфляцию,слать самолёты с налом.А кому и где нужны самолёты с гривной?Их пошлют ещё дальше.Печатать для спасения можно,скорее всего в той или иной мере так и будет.Только курс улетит.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:40

  Вкладчик1234 написав:
Весь объем облигаций федерального займа, купленных в марте российскими банкстерами у бежавших с рынка иностранных инвесторов, был профинансирован вливаниями из ЦБ, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

С начала марта по 10 апреля нерезиденты сбросили ОФЗ на 286,5 млрд рублей, избавившись от 9% портфеля, достигавшего 3,2 трлн рублей на начало года. Почти весь объем выкупили крупные банки, имеющие статус системнозначимых.

Однако одновременно банки резко увеличили операции репо, сдавая ценные бумаги в качестве залога для получения кредитов. Общий объем таких операций за март вырос на 67%, до 2,5 трлн рублей. Объем ОФЗ, свободных от репо, сократился на банковских балансах на 239 млрд рублей. Покупка ОФЗ локальными участниками осуществлялась преимущественно за счет заемных средств - наращивания чистого долга перед ЦБ. За март чистый долг банков перед ЦБ и Минфином вырос на 1,7 трлн рублей.

Покупатели гособлигаций отчаянно нужны Минфину, столкнувшемуся с резким падением как нефтегазовых, так и несырьевых поступлений бюджет. По предварительной оценке правительства, с нефтью по 20 долларов дефицит федеральной казны составит 5,6 триллиона рублей.

https://t.me/banksta/8568

Ничего не напоминает? :)

Напоминает.Союз нерушимый.В Украине скорее трагикомедия.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://q.rating.zone/
Все в одном посте, рекомендую.
obagulya
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:45

  exo написав:27,18 /
29,28 /
куплю

Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!

А пока на рынке красота,мне нравицццо )))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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4
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:45

  Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат :) А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам :)

Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.

Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся :wink:

А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците :(

Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.

Хотя депозитчикам тоже интересно узнать о профиците торгового баланса :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:45

  Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам

А ШО, нет депозитных ячеек, почему обязательно дома? И вишенок, у нас в Украине предостаточно :D
Вон, депозитчики сбербанка СССР в 1991 году тоже особо не переживали :mrgreen:
Доверить свои деньги государству (банкам) во время серьезного кризиса, все равно, что доверить хранение своих кровных матерому вору. :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Клоуны на соседнем ресурсе полностью закрыли доступ для анонимного чтения.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14

  PS4 написав:
  asti написав:Посмотрите на котировки ОВГЗ и вы поймёте, что дефолта не будет. Во всяком случае в обозримом//)

по 13 овгз никто не покупает
только по безисходности лоси всякие)
давайте подумаем, сколько продержится ставка 13% на офере?) при этом биды 18% )))

а ще недавно було по 22! (покупка брокерами)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:20

  greenozon написав:
  PS4 написав:
  asti написав:Посмотрите на котировки ОВГЗ и вы поймёте, что дефолта не будет. Во всяком случае в обозримом//)
по 13 овгз никто не покупает
давайте подумаем, сколько продержится ставка 13% на офере?) при этом биды 18% )))
а ще недавно було по 22! (покупка брокерами)
Месяц назад и по 25 акцептовать не хотели...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:25

Какие новости ????

27.0 это дно ? НБУ выкупает?


Если выкупает, значит это дно!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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