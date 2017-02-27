Moneta написав:- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины.
Конечно, ради мнимой стабильности курса угробили экономику. Для чего, отучить от доллара, заставить поверить в гривну? Так знающие люди и так понимают что по чем. Сейчас нужно каждому жителю давать по 1000 грн в неделю просто так. Кто-то начнет заказывать еду онлайн, чем поддержит рестораны, кто-то купит одежду, курс вырастет - ну и черт, зато человек будет одет и у магазина будут деньги, кто-то наймет уборщицу убрать в квартире, а может уборщице нужны деньги отдавать кредит.
Расбрасывание долларов с вертолета несколько отличается от идеи разбрасывать гривну.Штатам есть куда экспортировать свою инфляцию,слать самолёты с налом.А кому и где нужны самолёты с гривной?Их пошлют ещё дальше.Печатать для спасения можно,скорее всего в той или иной мере так и будет.Только курс улетит.
Весь объем облигаций федерального займа, купленных в марте российскими банкстерами у бежавших с рынка иностранных инвесторов, был профинансирован вливаниями из ЦБ, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
С начала марта по 10 апреля нерезиденты сбросили ОФЗ на 286,5 млрд рублей, избавившись от 9% портфеля, достигавшего 3,2 трлн рублей на начало года. Почти весь объем выкупили крупные банки, имеющие статус системнозначимых.
Однако одновременно банки резко увеличили операции репо, сдавая ценные бумаги в качестве залога для получения кредитов. Общий объем таких операций за март вырос на 67%, до 2,5 трлн рублей. Объем ОФЗ, свободных от репо, сократился на банковских балансах на 239 млрд рублей. Покупка ОФЗ локальными участниками осуществлялась преимущественно за счет заемных средств - наращивания чистого долга перед ЦБ. За март чистый долг банков перед ЦБ и Минфином вырос на 1,7 трлн рублей.
Покупатели гособлигаций отчаянно нужны Минфину, столкнувшемуся с резким падением как нефтегазовых, так и несырьевых поступлений бюджет. По предварительной оценке правительства, с нефтью по 20 долларов дефицит федеральной казны составит 5,6 триллиона рублей.
Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам
Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.
Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся
А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците
Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.
Хотя депозитчикам тоже интересно узнать о профиците торгового баланса
Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам
А ШО, нет депозитных ячеек, почему обязательно дома? И вишенок, у нас в Украине предостаточно Вон, депозитчики сбербанка СССР в 1991 году тоже особо не переживали Доверить свои деньги государству (банкам) во время серьезного кризиса, все равно, что доверить хранение своих кровных матерому вору.