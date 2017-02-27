Додано: Вів 28 кві, 2020 15:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................28.04.2020................29.04.2020

дата розрахунку...............27.04.2020................28.04.2020

Євро..................................29,4184......................29,4274

Долар США.......................27,1025......................27,0485

После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред на копейку снизу. Еще через 20 минут начался получасовой период снижения. За это время опустились на 4 копейки. Немного постояв, опустились еще на копейку. После новой паузы, к 12 приподнялись на копейку вверх. Похоже, что на низах появлялся регулятор.

После 12 снова опустились на копейку и раньше срока ушли на обед. После затянувшегося обеда приподнялись на полкопейки и больше движений не совершали.

Официальный курс встретили котировками 27.0250 - 27.0550. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Стоит отметить, что гривна укрепилась только по отношению к доллару, который в мире сегодня изрядно подешевел.



Этот день в истории:

2019 - 26.4927 (-12) +55

2018 - 26.1956 (-4) +85



2017 - 26.5609 (+1)

2016 - 25.1865 (-3)