Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам
А ШО, нет депозитных ячеек, почему обязательно дома? И вишенок, у нас в Украине предостаточно Вон, депозитчики сбербанка СССР в 1991 году тоже особо не переживали Доверить свои деньги государству (банкам) во время серьезного кризиса, все равно, что доверить хранение своих кровных матерому вору.
У нищих слуг нет (с). Депозитчиками в СССР становились далеко не от хорошей жизни.
Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам
Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.
Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся
А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците
Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.
Хотя депозитчикам тоже интересно узнать о профиците торгового баланса
Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Captain Obvious написав:Клоуны на соседнем ресурсе полностью закрыли доступ для анонимного чтения.
Загон-портал? Теперь клуб элитных оленей уже не только по 100 грн в мес, а и только для зарегистрированных?))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................28.04.2020................29.04.2020 дата розрахунку...............27.04.2020................28.04.2020 Євро..................................29,4184......................29,4274 Долар США.......................27,1025......................27,0485 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред на копейку снизу. Еще через 20 минут начался получасовой период снижения. За это время опустились на 4 копейки. Немного постояв, опустились еще на копейку. После новой паузы, к 12 приподнялись на копейку вверх. Похоже, что на низах появлялся регулятор. После 12 снова опустились на копейку и раньше срока ушли на обед. После затянувшегося обеда приподнялись на полкопейки и больше движений не совершали. Официальный курс встретили котировками 27.0250 - 27.0550. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что гривна укрепилась только по отношению к доллару, который в мире сегодня изрядно подешевел.
Этот день в истории: 2019 - 26.4927 (-12) +55 2018 - 26.1956 (-4) +85
Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам
Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.
Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся
А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците
Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.
Хотя депозитчикам тоже интересно узнать о профиците торгового баланса
Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.
тре борги віддавати, хіба нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Утром курс наличного доллара в Харькове стал снижаться не дожидаясь открытия межбанка и уже к 11-00 котировки снизились на 5-6 коп. К полудню цены просели еще на 2 коп., продолжили снижение и остановились на уровне 27.18 - 27.22, от которого отскочили до 27.20 - 27.25. Таким образом в 14-00 по сравнению с 9-30 доллар в Харькове подешевел на 8 коп.