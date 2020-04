Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00

Alex2006 написав: Igneus написав: Alex2006 написав: А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежатА в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам

Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.



Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся



А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците



Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.



Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало. Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.

тре борги віддавати, хіба нє? тре борги віддавати, хіба нє?

