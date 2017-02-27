RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52525253525452555256>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 279
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:56

  Captain Obvious написав:Клоуны на соседнем ресурсе полностью закрыли доступ для анонимного чтения.

Загон-портал? Теперь клуб элитных оленей уже не только по 100 грн в мес, а и только для зарегистрированных?))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.04.2020................29.04.2020
дата розрахунку...............27.04.2020................28.04.2020
Євро..................................29,4184......................29,4274
Долар США.......................27,1025......................27,0485
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред на копейку снизу. Еще через 20 минут начался получасовой период снижения. За это время опустились на 4 копейки. Немного постояв, опустились еще на копейку. После новой паузы, к 12 приподнялись на копейку вверх. Похоже, что на низах появлялся регулятор.
После 12 снова опустились на копейку и раньше срока ушли на обед. После затянувшегося обеда приподнялись на полкопейки и больше движений не совершали.
Официальный курс встретили котировками 27.0250 - 27.0550. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Стоит отметить, что гривна укрепилась только по отношению к доллару, который в мире сегодня изрядно подешевел.

Этот день в истории:
2019 - 26.4927 (-12) +55
2018 - 26.1956 (-4) +85

2017 - 26.5609 (+1)
2016 - 25.1865 (-3)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4864
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2518 раз.
Подякували: 5982 раз.
 
Профіль
8
5
10
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00

  Alex2006 написав:
  Igneus написав:
  Alex2006 написав:А почему гривнедепозитчики должны переживать? Их-то деньги не дома лежат :) А в случае дефолта будет такая преступность, что как раз баксодержатели и будут основной целью обнищавшего населения. Так что им и стоит переживать за свое "честно нажитое", а не депозитчикам :)

Вас спросили об источнике информации о профиците торгового баланса.

Доброе утро уже прошло, добрый день уже наступил, а скоро и доброго вечера дождемся :wink:

А Вы никак не хотите поделится источником информации о профиците :(

Вместо этого Вы начали пугать баксодержателей обнищавшим населением.

Хотя депозитчикам тоже интересно узнать о профиците торгового баланса :wink:

Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.

тре борги віддавати, хіба нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, интересно :)

Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони проведуть уперше за місяць.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, планується первинне розміщення 3-місячних гривневих облігацій. Також планують дорозміщення доларових облігацій з термінами обігу 6 і 9 місяців.


https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/28/659905/
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:02

15-50:
Харьков 27.21 - 27.24 (утром 27.28 - 27.32),
диапазон цен наличного доллара: 27.18/27.21 - 27.24/27.25 (ПОВ, опт)

Сумы 27.15 - 27.30 (27.20 - 27.35)
Полтава 27.20 - 27.25 (27.22 - 27.35)

Утром курс наличного доллара в Харькове стал снижаться не дожидаясь открытия межбанка и уже к 11-00 котировки снизились на 5-6 коп. К полудню цены просели еще на 2 коп., продолжили снижение и остановились на уровне 27.18 - 27.22, от которого отскочили до 27.20 - 27.25. Таким образом в 14-00 по сравнению с 9-30 доллар в Харькове подешевел на 8 коп.
На момент (16-10) котировки примерно на тех же уровнях, но по ощущениям посматривают на пару копеек вниз. В Сумах в течение дня все-таки был "небольшой" 10 коп. спред.
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 28 кві, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Patrick
 
Повідомлень: 724
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:02

  proftpd66 написав:Какие новости ????

27.0 это дно ? НБУ выкупает?


Если выкупает, значит это дно!


також думаю дно- не дно...може продати трішки купленого по 24,ХХ? :?
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 10.03.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:11

  Alex2006 написав:Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.

То то все супермаркеты завалены импортными продуктами, импортной бытовой техникой....список импорта огромный. Да нам бакс не нужОн. Жили без бакса и поздно начинать.
Вы прям как эта бабка про бакс вещаете. Смотреть с 22 секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=2Dm0Z2yyIwE
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 кві, 2020 16:30, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 257
З нами з: 10.10.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса решилась на поход вниз.
27.15 можно набирать.

Завтра погашение?
27.00, открывай ворота? (На наличном)
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

конец месяца влияет на понижение курса бакса?
Yuri_61
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 30.09.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов
Yuri_61
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 30.09.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 52525253525452555256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Сибарит, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1789, 1790, 1791
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17909 2242106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 16:56
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84048
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84898)
28.04.2020 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.