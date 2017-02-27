Загон-портал? Теперь клуб элитных оленей уже не только по 100 грн в мес, а и только для зарегистрированных?))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:56
Загон-портал? Теперь клуб элитных оленей уже не только по 100 грн в мес, а и только для зарегистрированных?))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.04.2020................29.04.2020
дата розрахунку...............27.04.2020................28.04.2020
Євро..................................29,4184......................29,4274
Долар США.......................27,1025......................27,0485
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред на копейку снизу. Еще через 20 минут начался получасовой период снижения. За это время опустились на 4 копейки. Немного постояв, опустились еще на копейку. После новой паузы, к 12 приподнялись на копейку вверх. Похоже, что на низах появлялся регулятор.
После 12 снова опустились на копейку и раньше срока ушли на обед. После затянувшегося обеда приподнялись на полкопейки и больше движений не совершали.
Официальный курс встретили котировками 27.0250 - 27.0550. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Стоит отметить, что гривна укрепилась только по отношению к доллару, который в мире сегодня изрядно подешевел.
Этот день в истории:
2019 - 26.4927 (-12) +55
2018 - 26.1956 (-4) +85
2017 - 26.5609 (+1)
2016 - 25.1865 (-3)
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00
тре борги віддавати, хіба нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, интересно
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:02
15-50:
Харьков 27.21 - 27.24 (утром 27.28 - 27.32),
диапазон цен наличного доллара: 27.18/27.21 - 27.24/27.25 (ПОВ, опт)
Сумы 27.15 - 27.30 (27.20 - 27.35)
Полтава 27.20 - 27.25 (27.22 - 27.35)
Утром курс наличного доллара в Харькове стал снижаться не дожидаясь открытия межбанка и уже к 11-00 котировки снизились на 5-6 коп. К полудню цены просели еще на 2 коп., продолжили снижение и остановились на уровне 27.18 - 27.22, от которого отскочили до 27.20 - 27.25. Таким образом в 14-00 по сравнению с 9-30 доллар в Харькове подешевел на 8 коп.
На момент (16-10) котировки примерно на тех же уровнях, но по ощущениям посматривают на пару копеек вниз. В Сумах в течение дня все-таки был "небольшой" 10 коп. спред.
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 28 кві, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:02
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:11
То то все супермаркеты завалены импортными продуктами, импортной бытовой техникой....список импорта огромный. Да нам бакс не нужОн. Жили без бакса и поздно начинать.
Вы прям как эта бабка про бакс вещаете. Смотреть с 22 секунды.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 кві, 2020 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одесса решилась на поход вниз.
27.15 можно набирать.
Завтра погашение?
27.00, открывай ворота? (На наличном)
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
конец месяца влияет на понижение курса бакса?
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов
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