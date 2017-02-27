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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5253525452555256>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 279
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:56

  Captain Obvious написав:Одесса решилась на поход вниз.
27.15 можно набирать.

Завтра погашение?
27.00, открывай ворота? (На наличном)


Что за погашение? Ниже 27,15 на нале ждать смысла нет?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:56

  Yuri_61 написав:здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов


шо ж за сумма такая, шо стока переживаний и постов написано про это? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:58

Середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи більше ніж 3 тисячі.

Відповідну інформацію надали у Пенсійному фонді України у вівторок, 28 квітня.

"Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати – 3 170,14 грн", – повідомляється на сайті відомства.

За даними ПФУ, виплати отримували:

пенсії за віком – 8 467 091 осіб, середня пенсія – 3 166,53 грн,

у зв'язку з інвалідностю – 1 411 732 осіб, середня пенсія – 2 499,74 грн,

у зв'язку з втратою годувальника – 538 157 осіб, середня пенсія – 2 753,18 грн,

за вислугу років – 218 988 осіб, середня пенсія – 2 882,06 грн,

соціальні пенсії – 75 971 осіб, середня пенсія – 1 655,77 грн,

довічне грошове утримання суддів - 3 380 осіб, середня пенсія – 49 844,23 грн.

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія – 5 378,17 грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:59

  19yuriy91 написав:
  Yuri_61 написав:здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов


шо ж за сумма такая, шо стока переживаний и постов написано про это? :mrgreen:

Думаю, там не меньше двухсот баксов :)
sergey_sryvkin
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1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:05

  alex_dvornichenko написав:
  Alex2006 написав:Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.

То то все супермаркеты завалены импортными продуктами, импортной бытовой техникой....список импорта огромный. Да нам бакс не нужОн. Жили без бакса и поздно начинать.
Вы прям как эта бабка про бакс вещаете. Смотреть с 22 секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=2Dm0Z2yyIwE

Сильно увеличился спрос на технику? На автомобили? Туризм - на нуле. Продукты - это мелочь. Смотрите объем по каждой позиции, а не их количество :) Я не говорю что импорт упал до нуля, наши главные траты - нефть и газ, эти цены значительно упали.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09

  Yuri_61 написав:здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов

Как и много тех, кто упустил шанс прикупить бакс по 28 и 29 :) Хватит ныть, возьмите себя в руки, вы выглядите жалко. Вспомните математические способности и успокойтесь. Если вы стабильно выбирали стратегию грн депо то суммарно вы в плюсе.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10

  sergey_sryvkin написав:
  19yuriy91 написав:
  Yuri_61 написав:здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов


шо ж за сумма такая, шо стока переживаний и постов написано про это? :mrgreen:

Думаю, там не меньше двухсот баксов :)

ну тогда оно стОит этого! :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10

Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час".

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", - підкреслив міністр.

За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом з трьох або більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".

На питання, чи транфсормація УЗ тепер теж на паузі, Криклій відповів:

"Ні, але зараз в пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".

За словами голови Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".

"Ми отримаємо негативну оцінку - нам це не цікаво. IPO - так. У цьому році - не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", - підкреслив він.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10

  jump написав:Середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи більше ніж 3 тисячі.



От якраз ось цей рядок найбільше завжди дратує . Отримувати не менше 25 прожиткових мінімумів - і так все життя ... І це тільки офіційно ...
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:12

  Alex2006 написав:Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе

Извините, но сегодня в 11:15 Вы пожелали доброго утра и в утвердительном тоне четко отметили, что у нас профицит торгового баланса, намекнув, что "еще и какой", но не уточнив, какой именно :wink:

  Alex2006 написав:Так у нас профицит торгового баланса, еще и какой, с добрым утром :)

А теперь, когда наступил уже добрый день, а там уже грядет и добрый вечер, Вы объясняете в 100 раз, что торговый баланс профицитным только станет, хотя не уточняете, где и когда Вы говорили об этом предыдущие 99 раз :wink:

Но между понятиями быть и стать существует большая разница :wink:

Или Вы так не считаете? :wink:
Igneus
 
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