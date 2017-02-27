Что за погашение? Ниже 27,15 на нале ждать смысла нет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:56
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:56
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:58
Середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи більше ніж 3 тисячі.
Відповідну інформацію надали у Пенсійному фонді України у вівторок, 28 квітня.
"Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати – 3 170,14 грн", – повідомляється на сайті відомства.
За даними ПФУ, виплати отримували:
пенсії за віком – 8 467 091 осіб, середня пенсія – 3 166,53 грн,
у зв'язку з інвалідностю – 1 411 732 осіб, середня пенсія – 2 499,74 грн,
у зв'язку з втратою годувальника – 538 157 осіб, середня пенсія – 2 753,18 грн,
за вислугу років – 218 988 осіб, середня пенсія – 2 882,06 грн,
соціальні пенсії – 75 971 осіб, середня пенсія – 1 655,77 грн,
довічне грошове утримання суддів - 3 380 осіб, середня пенсія – 49 844,23 грн.
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія – 5 378,17 грн.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:59
Думаю, там не меньше двухсот баксов
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:05
Сильно увеличился спрос на технику? На автомобили? Туризм - на нуле. Продукты - это мелочь. Смотрите объем по каждой позиции, а не их количество Я не говорю что импорт упал до нуля, наши главные траты - нефть и газ, эти цены значительно упали.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09
Как и много тех, кто упустил шанс прикупить бакс по 28 и 29 Хватит ныть, возьмите себя в руки, вы выглядите жалко. Вспомните математические способности и успокойтесь. Если вы стабильно выбирали стратегию грн депо то суммарно вы в плюсе.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10
ну тогда оно стОит этого!
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10
Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час".
Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", - підкреслив міністр.
За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом з трьох або більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".
На питання, чи транфсормація УЗ тепер теж на паузі, Криклій відповів:
"Ні, але зараз в пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".
За словами голови Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".
"Ми отримаємо негативну оцінку - нам це не цікаво. IPO - так. У цьому році - не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", - підкреслив він.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:12
Извините, но сегодня в 11:15 Вы пожелали доброго утра и в утвердительном тоне четко отметили, что у нас профицит торгового баланса, намекнув, что "еще и какой", но не уточнив, какой именно
А теперь, когда наступил уже добрый день, а там уже грядет и добрый вечер, Вы объясняете в 100 раз, что торговый баланс профицитным только станет, хотя не уточняете, где и когда Вы говорили об этом предыдущие 99 раз
Но между понятиями быть и стать существует большая разница
Или Вы так не считаете?
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