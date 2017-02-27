Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10

Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час".



Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", - підкреслив міністр.



За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом з трьох або більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".



На питання, чи транфсормація УЗ тепер теж на паузі, Криклій відповів:



"Ні, але зараз в пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".



За словами голови Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".



"Ми отримаємо негативну оцінку - нам це не цікаво. IPO - так. У цьому році - не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", - підкреслив він.