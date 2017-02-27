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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 279
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:12

  Alex2006 написав:Сильно увеличился спрос на технику? На автомобили? Туризм - на нуле. Продукты - это мелочь. Смотрите объем по каждой позиции, а не их количество :) Я не говорю что импорт упал до нуля, наши главные траты - нефть и газ, эти цены значительно упали.

Ну что за глупости ? Импорт б\у авто бьёт все рекорды. Спрос на бытовую технику стабилен. Траты на продукты и бытовую химию, заметно больше и стабильней сезонных трат на газ в отопительный сезон. Нефть тоже всё больше замещается бензинов, из за низкого качество последнего своего производства. Промышленный газ упал, ну так вместо него идёт готовая продукция, те же удобрения. Ща не поленюсь, полезу структуру импорта смотреть.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:20

  somilitark написав:
  exo написав:27,18 /
29,28 /
куплю

Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!

А пока на рынке красота,мне нравицццо )))

підтримую, якщо не оперативні зведення, то хоча би періодичне імхо від exo по валютній ситуації були б дуже цінними
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25

  Yuri_61 написав:здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?
блин так лохануться
ждал и верил па20
нет слов

Ну,каждый для себя сам решает.Если для меня тогда все,что было ниже 25 было стронг бай,то я и сейчас беру,цена устраивает,поскольку этому государству и его валюте не верю от слова вообще.А ждуны таки да,ждали и по 20.Никогда не угадаешь и каждый в меру своего опыта,склонности к риску и жадности решает сам,устраивает ли его цена или нет.Вообще опыт-сын ошибок трудных.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:29

  Igneus написав:
  Alex2006 написав:Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе

Извините, но сегодня в 11:15 Вы пожелали доброго утра и в утвердительном тоне четко отметили, что у нас профицит торгового баланса, намекнув, что "еще и какой", но не уточнив, какой именно :wink:

Какой именно - покажет статистика после отчетного периода, сейчас фьючерсы на нефть и прочее только набрались :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:32

  alex_dvornichenko написав:
  Alex2006 написав:Сильно увеличился спрос на технику? На автомобили? Туризм - на нуле. Продукты - это мелочь. Смотрите объем по каждой позиции, а не их количество :) Я не говорю что импорт упал до нуля, наши главные траты - нефть и газ, эти цены значительно упали.

Ну что за глупости ? Импорт б\у авто бьёт все рекорды. Спрос на бытовую технику стабилен. Траты на продукты и бытовую химию, заметно больше и стабильней сезонных трат на газ в отопительный сезон. Нефть тоже всё больше замещается бензинов, из за низкого качество последнего своего производства. Промышленный газ упал, ну так вместо него идёт готовая продукция, те же удобрения. Ща не поленюсь, полезу структуру импорта смотреть.

Давайте, посмотрите :) б/у авто и новые по стоимости импорта разницу уливливаете? Это ж как надо активно переправлять их через границу...)) Сказки красивые, конечно, но лишь сказки :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:39

В Украине очень много хороших и нужных товаров НЕ производят.Нормальные легковые авто, компы,телефоны,бытовая техника и т.п.Импортируют и продукты,бытовую химию,одежду,инструмент,инвентарь,запчасти,да дох всего.Да, объем импорта из-за торможения мировой экономики и падения спроса упадет,но по тем же причинам упадет и экспорт.А долги в валюте надо отдавать.Смешно читать Алекса2006,заряжающего про доллар не нужен,гг.Или наив,или упоротый трэш про то,как на самом деле не надо думать и делать.И я совершенно не удивлюсь,если он на самом деле тарит бакс,а рассказывает про овгзэшные реки и гривневые берега.
goldfinger
 
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