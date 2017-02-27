Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25

Yuri_61 написав: здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?

блин так лохануться

ждал и верил па20

нет слов здесь много таких, что упустили случай прикупить баксик па24 в ноябре - декабре 2019 и по 8 марта 2020г, а сейчас поглядывают на него по курсу 27+?блин так лоханутьсяждал и верил па20нет слов

Ну,каждый для себя сам решает.Если для меня тогда все,что было ниже 25 было стронг бай,то я и сейчас беру,цена устраивает,поскольку этому государству и его валюте не верю от слова вообще.А ждуны таки да,ждали и по 20.Никогда не угадаешь и каждый в меру своего опыта,склонности к риску и жадности решает сам,устраивает ли его цена или нет.Вообще опыт-сын ошибок трудных.