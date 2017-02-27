Moneta
Якщо не фейк, то погано, дуже погано...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:31
Moneta
Как-то в 2019 году Зеленский и Гончарук заехали к деду Яше поговорить и порешать.
Дед Яша быстро им объяснил, куда им стоит засунуть их хотелки
А вот в 2020
Украину без МВФ ожидает банкротство - Зеленский
И замена главы НБУ - автоматычно задерживает помощь от МВФ на неопределенный срок
Так что. оставьте ваши влажные мечты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:34
Это будет шоу,в котором слово народ будет звучать сотню раз,короче пора снимать самого адекватного главу НБУ всех времён и народов,а то Яков выё,не печатает гривночку,не даёт работать экономике(((
Какие ещё доказательства дна вам ещё надо?(((
А на МБ засуха гривневой ликвидности,без возмещения НДС туго экспортёрам,приходится сливать валюту,вот и курс опять упёрся рогами в 27.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:38
то що ти пишеш, то товари тривалого користування,
компи можна використовувати і 10чної давності, машини теж,
айфони хз, мабуть тре міняти кожні півроку, але без них економіка протягне.
п.с.
он на інфраструктурі "клятого совка" вже 30 років тягнем, і нічо так живем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:40
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:49
Крипакив уже не выпускають,Сааакашвили уже не назначають,короче набираем обороты на курс 25,что не делают,всё к укрепляжу.
Зачем нам валюта от заробитчан? Думаю колеблющиеся вообще уже не вернутся,кто ещё строил какие-то планы,то тоже сделает выводы о гуманности уряда Ахметова.
Или будут мести улицы за 5000 грн за чисто напечатанные деньги? Это выход???
Да и с антиколомойским законом непонятки,Палица(Беня) включил рычаги,мол меня не пригласили на рассмотрение поправок,будем открывать уголовные дела,короче надо отменять голосование.
Вот такие новости,взяли курс на 25?
Пора уже менять нашему валютному петросяну обратно ник на дипломнет,ведь тот пророчил на днях девал.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:50
сейчас дно? сейчас брать?
Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн.
3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.
28.00грн + 0.73грн будет = 28.73
Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц.
не знаю, брать по 27.15 - 27.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:58
Конечно не фейк, посмотрите на подписантов - представители олигархов Все хотят чтобы НБУ держал высоким курс. чтобы они выгодно заводили выручку) Но Яша молодец и кто будет голосовать за недоверие ему - явно покажет, что он за олигархов, а не за Украину и украинцев Нас ждет ряд показательных голосований, которые четко покажут кто с олигархами и коррупционерами и за дефолт, а кто с народом: это голосование за анти-коломойский закон, за Саакашвилли, против Сытника.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:58
zzzzzz
То, что сегодня нерезиденты уменьшили свое участие в ОВГЗ на скромные
80 млн.грн., как-то связано с результатами сегодняшнего аукциона:
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 28 кві, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:59
думаю крипаків будуть здавати в оренду,
самальот крипаків на трускавки на місяць = + мульон в бюджету неньку шарамигалю
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 кві, 2020 19:01, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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