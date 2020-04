Додано: Вів 28 кві, 2020 18:38

goldfinger написав: В Украине очень много хороших и нужных товаров НЕ производят.Нормальные легковые авто, компы,телефоны,бытовая техника и т.п.Импортируют и продукты,бытовую химию,одежду,инструмент,инвентарь,запчасти,да дох всего.Да, объем импорта из-за торможения мировой экономики и падения спроса упадет,но по тем же причинам упадет и экспорт.А долги в валюте надо отдавать.Смешно читать Алекса2006,заряжающего про доллар не нужен,гг.Или наив,или упоротый трэш про то,как на самом деле не надо думать и делать.И я совершенно не удивлюсь,если он на самом деле тарит бакс,а рассказывает про овгзэшные реки и гривневые берега. В Украине очень много хороших и нужных товаров НЕ производят.Нормальные легковые авто, компы,телефоны,бытовая техника и т.п.Импортируют и продукты,бытовую химию,одежду,инструмент,инвентарь,запчасти,да дох всего.Да, объем импорта из-за торможения мировой экономики и падения спроса упадет,но по тем же причинам упадет и экспорт.А долги в валюте надо отдавать.Смешно читать Алекса2006,заряжающего про доллар не нужен,гг.Или наив,или упоротый трэш про то,как на самом деле не надо думать и делать.И я совершенно не удивлюсь,если он на самом деле тарит бакс,а рассказывает про овгзэшные реки и гривневые берега.

то що ти пишеш, то товари тривалого користування,

компи можна використовувати і 10чної давності, машини теж,

айфони хз, мабуть тре міняти кожні півроку, але без них економіка протягне.



п.с.

то що ти пишеш, то товари тривалого користування,компи можна використовувати і 10чної давності, машини теж,айфони хз, мабуть тре міняти кожні півроку, але без них економіка протягне.п.с.он на інфраструктурі "клятого совка" вже 30 років тягнем, і нічо так живем

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

