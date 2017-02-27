Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн. 3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.
28.00грн + 0.73грн будет = 28.73
Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц. не знаю, брать по 27.15 - 27.2?
Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски. Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков. На период 6 месяцев. В процентах, желательно. А потом решите (-;
zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.
Нагнули гос.банки. так как сегодня на ПФТС продавались ОВГЗ (198873) с погашением 19 августа по доходности 13,15%
Ради объективно там стоял маленький лот 516 штук. Ближайший крупный пакет 5000 стоял в ОВГЗ с погашением в январе ( 13,75% )
Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))
У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))
А почему "нагнули"? Банки вполне себе выгодно вложились, сейчас гривну пока некуда девать с карантином... Кредиты не особо берут)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.