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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52565257525852595260>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 281
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:05

  Igneus написав:zzzzzz
То, что сегодня нерезиденты уменьшили свое участи в ОВГЗ на скромные 80 млн.грн., как-то связано с результатами сегодняшнего аукциона:
https://www.facebook.com/15201832486690 ... 24646/?d=n


Завтра можем пробить 27? Если 5 лярдов сегодня вложили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фьючерсы на WTIЗображення
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Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:22

Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.

Нагнули гос.банки. так как сегодня на ПФТС продавались ОВГЗ (198873) с погашением 19 августа по доходности 13,15%

Ради объективно там стоял маленький лот 516 штук. Ближайший крупный пакет 5000 стоял в ОВГЗ с погашением в январе ( 13,75% )

Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))

У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.Нагнули гос.банки.

Звідки інфа? Посилання мона? Бо якби офіційна і достовірна інформація має бути не раніше четверга? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:40

  pesikot написав:Moneta
Как-то в 2019 году Зеленский и Гончарук заехали к деду Яше поговорить и порешать.
Дед Яша быстро им объяснил, куда им стоит засунуть их хотелки

А вот в 2020
Украину без МВФ ожидает банкротство - Зеленский
И замена главы НБУ - автоматычно задерживает помощь от МВФ на неопределенный срок

Так что. оставьте ваши влажные мечты

Может МВФ снять кино,в котором они посылают Зеленского в ж?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:42

  zzzzzz написав:
Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))

У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))

А кто у них выкупит хоть часть?

Дед мороз борода из ваты?
Тем более без дисконта?

Или НБУ со станка всех закроет?

Так что им придётся терпеливо ждать погашения,а потом уже принимать решение.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:44

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.Нагнули гос.банки.

Звідки інфа? Посилання мона? Бо якби офіційна і достовірна інформація має бути не раніше четверга? :wink:

https://www.facebook.com/15201832486690 ... 24646/?d=n
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:47

  Василь-Рівне написав:Звідки інфа? Посилання мона? Бо якби офіційна і достовірна інформація має бути не раніше четверга?

Вася, ты принципиально не читаешь предыдущие страницы с обсуждением, где была дана ссылка ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:52

  proftpd66 написав:
сейчас дно? сейчас брать?

Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн.
3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.

28.00грн + 0.73грн будет = 28.73

Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц.
не знаю, брать по 27.15 - 27.2?


Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски.
Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков.
На период 6 месяцев.
В процентах, желательно.
А потом решите (-;
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:54

  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.

Нагнули гос.банки. так как сегодня на ПФТС продавались ОВГЗ (198873) с погашением 19 августа по доходности 13,15%

Ради объективно там стоял маленький лот 516 штук. Ближайший крупный пакет 5000 стоял в ОВГЗ с погашением в январе ( 13,75% )

Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))

У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))

А почему "нагнули"? Банки вполне себе выгодно вложились, сейчас гривну пока некуда девать с карантином... Кредиты не особо берут)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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