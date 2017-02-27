Додано: Вів 28 кві, 2020 19:58

Amat написав: proftpd66 написав:

сейчас дно? сейчас брать?



Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн.

3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.



28.00грн + 0.73грн будет = 28.73



Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц.

не знаю, брать по 27.15 - 27.2? сейчас дно? сейчас брать?Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн.3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.28.00грн + 0.73грн будет = 28.73Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц.не знаю, брать по 27.15 - 27.2?



Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски.

Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков.

На период 6 месяцев.

В процентах, желательно.

А потом решите (-; Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски.Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков.На период 6 месяцев.В процентах, желательно.А потом решите (-;

28.00

31.36

12%-15% ( у меня 15%, с налогами 12%) до восстребования12% годовых в год, это 12% чистых за год , это 3.36грн изгрн.28+3.36 =грн.риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.Через год можем опять провалится в 22-23.Кроме, того до востребования, можно спекулить. Если коллеги считают, что внерезы будут выходить (не много гастить в Мае), то сейчас можно купить по 27.15 (при том что было продано по 28), а в Июне-Июле продать опять по 28+