Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн. 3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.
28.00грн + 0.73грн будет = 28.73
Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц. не знаю, брать по 27.15 - 27.2?
Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски. Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков. На период 6 месяцев. В процентах, желательно. А потом решите (-;
12%-15% ( у меня 15%, с налогами 12%) до восстребования
12% годовых в год, это 12% чистых за год , это 3.36грн из 28.00грн.
28+3.36 = 31.36грн.
риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.
Через год можем опять провалится в 22-23.
Кроме, того до востребования, можно спекулить. Если коллеги считают, что в Июне-Июле нерезы будут выходить (не много гастить в Мае), то сейчас можно купить по 27.15 (при том что было продано по 28), а в Июне-Июле продать опять по 28+
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 28 кві, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
somilitark написав:короче пора снимать самого адекватного главу НБУ всех времён и народов,а то Яков выё,не печатает гривночку
Верите в царя? Банком правит только 1 человек? Нет никакой политики банка, нет коллективного мнения и управления ? Сплошной авторитаризм?
Смолий сказал,что он категорически не будет печатать,но правда дал заднюю,мол могу дать рефинанс банкам под залог ОВГЗ,а они уже пусть решают куда вваливать бабло.Причём вроде только 60 ярдов готов нарефенансировать. А что решал Соркин,Арбузов(вообще танкист после училища)?
Читал Уманского,вот это явный агент Коломойши,кричал,что НБУ от дяди Сэма это зло,надо выгнать сегодняшних "преступников" и напечатать по мутным схемам откатчикам бабла,вот заживём,как в 90-хх,запустим экономику,ну и дефолт конечно надо объявить,ни одного доллара не должно убежать из кассы семьи.
Так что по идее должны послать МВФ и снять Смолия,Беня должен победить,ятакдумаю(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!
А пока на рынке красота,мне нравицццо )))
підтримую, якщо не оперативні зведення, то хоча би періодичне імхо від exo по валютній ситуації були б дуже цінними
somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?