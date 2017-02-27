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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5257525852595260>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 281
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:58

  Amat написав:
  proftpd66 написав:
сейчас дно? сейчас брать?

Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн.
3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.

28.00грн + 0.73грн будет = 28.73

Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц.
не знаю, брать по 27.15 - 27.2?


Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски.
Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков.
На период 6 месяцев.
В процентах, желательно.
А потом решите (-;


12%-15% ( у меня 15%, с налогами 12%) до восстребования

12% годовых в год, это 12% чистых за год , это 3.36грн из 28.00грн.

28+3.36 = 31.36грн.

риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.

Через год можем опять провалится в 22-23.

Кроме, того до востребования, можно спекулить. Если коллеги считают, что в Июне-Июле нерезы будут выходить (не много гастить в Мае), то сейчас можно купить по 27.15 (при том что было продано по 28), а в Июне-Июле продать опять по 28+
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 28 кві, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:01

  Moneta написав:Зображення

Давай так, если он "всё" называешь номер карты - покладу 100 грн. При обратном исходе - мне ничего не даешь. Идет ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:07

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.

Нагнули гос.банки. так как сегодня на ПФТС продавались ОВГЗ (198873) с погашением 19 августа по доходности 13,15%

Ради объективно там стоял маленький лот 516 штук. Ближайший крупный пакет 5000 стоял в ОВГЗ с погашением в январе ( 13,75% )

Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))

У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))

А почему "нагнули"? Банки вполне себе выгодно вложились, сейчас гривну пока некуда девать с карантином... Кредиты не особо берут)

Приват и Ощад 3 мес. депо в грн. 10,5%, прикинь, выгодно ли ему купить ОВГЗ на 3 мес по 11,29%?
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 28 кві, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:короче пора снимать самого адекватного главу НБУ всех времён и народов,а то Яков выё,не печатает гривночку
Верите в царя? Банком правит только 1 человек? Нет никакой политики банка, нет коллективного мнения и управления ? Сплошной авторитаризм?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.

3 месяца? Это как в ломбард что-то сдать, подмога до зарплаты.
Интересно, можно рефинанс взять под 8% и купить за него ОВГЗ под 11,29%?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.

Через год можем опять провалится в 22-23.
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:19

:shock: Ц
  zzzzzz написав:Минфин уже отрапортавал о победе, что удалось привлечь 5,3 млрд грн на 3 мес по 11,29% и 164 млн долларов.

Нагнули гос.банки. так как сегодня на ПФТС продавались ОВГЗ (198873) с погашением 19 августа по доходности 13,15%

Ради объективно там стоял маленький лот 516 штук. Ближайший крупный пакет 5000 стоял в ОВГЗ с погашением в январе ( 13,75% )
Ц

Теперь вопрос, а че с нерезами?)) Они с радостью продадут все по 12-13% ))))

У них 110 млрд гривневых ОВГЗ )))


Це все наслідки, чому так роблять, які думки?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:24

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:короче пора снимать самого адекватного главу НБУ всех времён и народов,а то Яков выё,не печатает гривночку
Верите в царя? Банком правит только 1 человек? Нет никакой политики банка, нет коллективного мнения и управления ? Сплошной авторитаризм?

Смолий сказал,что он категорически не будет печатать,но правда дал заднюю,мол могу дать рефинанс банкам под залог ОВГЗ,а они уже пусть решают куда вваливать бабло.Причём вроде только 60 ярдов готов нарефенансировать.
А что решал Соркин,Арбузов(вообще танкист после училища)?

Читал Уманского,вот это явный агент Коломойши,кричал,что НБУ от дяди Сэма это зло,надо выгнать сегодняшних "преступников" и напечатать по мутным схемам откатчикам бабла,вот заживём,как в 90-хх,запустим экономику,ну и дефолт конечно надо объявить,ни одного доллара не должно убежать из кассы семьи.

Так что по идее должны послать МВФ и снять Смолия,Беня должен победить,ятакдумаю(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  TylerTruman_ написав:
  somilitark написав:
  exo написав:27,18 /
29,28 /
куплю

Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!

А пока на рынке красота,мне нравицццо )))

підтримую, якщо не оперативні зведення, то хоча би періодичне імхо від exo по валютній ситуації були б дуже цінними

somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.

Через год можем опять провалится в 22-23.
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?


Эксперты, тут, сказали что не будет 30% качели. Нерезы должны вложит 200лярдов$ чтобы устроить такие качели, а сейчас только 5М$
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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