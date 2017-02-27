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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28
Serg-ik написав:
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.
А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28
Serg-ik написав: proftpd66 написав:
риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.
Через год можем опять провалится в 22-23.
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
А где кто-то увидел 30% изменения? Не вина Яши, что олени велись на загоны, он лишь сглаживал движение и попутно дал НБУ неплохо заработать на загонах от олигархов. Действия Смолия полностью правильные, лишь олигархи недовольны, что НБУ не поддерживает их загоны, а сливается сам, попутно зарабатывая.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:30
somilitark написав: Serg-ik написав:
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.
А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
есть фраза:
"девушка танцует, только с теми кто ее кормит" (с)
если нерезы будут ее кормить очень сильно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:38
Игорь написав:somilitark, TylerTruman_
как вы расшифровали сегодняшнее послание exo
? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
Беда,во первых курс,он покупал по максимальному приёму в столице.
Вроде в банке есть продажа по 15,а он ставит неограниченый бид ВЫШЕ.
Это значит,что скорее всего доллара на продажу в банках дешевле нет,или есть,но пару соток максимум. Скорее всего в банках объёмов на продажу валюты нет.
Почему нет продажи?
Да потому что есть клиент,который забирает и явно дороже рынка,майор с баулами,ему пох. по чём брать,скорее всего по 27.30,а может и ещё дороже,если это откатное бабло,то хоть по 30,какая разница,это же не с зарплаты кассира обрысачить свой район из-за сэкономленых 20 грн и потерять час времени.
Удивило,что и по евро только биды,обычно евро валом,значит клиент сам не знает чего хочет,что оптовик привезёт,то и будет,главное убить гривну.
Вот такая не весёлая петрушка коллега
п.с. мама дорогая,брать или не брать,да на кредитные тоже брать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:43
З рестартом розміщень ОВДП помилився на два тижні. Але я не чекав аж таких сум розміщення, тому аукціон дуже позитивний. І по великому рахунку, байдуже, хто викупив. Важливіше інше: сьогодні нерезиденти на вторинному ринку продали ОВДП на 80 млн!!! вчора на 110 млн, тоді як 25-26 по 300-350 а два дні перед тим по 400+...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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