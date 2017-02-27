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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5257525852595260

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 281
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28

  Serg-ik написав:изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?


23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.

А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.

Через год можем опять провалится в 22-23.
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?

А где кто-то увидел 30% изменения? Не вина Яши, что олени велись на загоны, он лишь сглаживал движение и попутно дал НБУ неплохо заработать на загонах от олигархов. Действия Смолия полностью правильные, лишь олигархи недовольны, что НБУ не поддерживает их загоны, а сливается сам, попутно зарабатывая.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:30

  somilitark написав:
  Serg-ik написав:изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?


23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.

А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.


есть фраза:
"девушка танцует, только с теми кто ее кормит" (с)

если нерезы будут ее кормить очень сильно? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:38

  Игорь написав:somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?


Беда,во первых курс,он покупал по максимальному приёму в столице.
Вроде в банке есть продажа по 15,а он ставит неограниченый бид ВЫШЕ.
Это значит,что скорее всего доллара на продажу в банках дешевле нет,или есть,но пару соток максимум. Скорее всего в банках объёмов на продажу валюты нет.
Почему нет продажи?
Да потому что есть клиент,который забирает и явно дороже рынка,майор с баулами,ему пох. по чём брать,скорее всего по 27.30,а может и ещё дороже,если это откатное бабло,то хоть по 30,какая разница,это же не с зарплаты кассира обрысачить свой район из-за сэкономленых 20 грн и потерять час времени.
Удивило,что и по евро только биды,обычно евро валом,значит клиент сам не знает чего хочет,что оптовик привезёт,то и будет,главное убить гривну.
Вот такая не весёлая петрушка коллега :wink:

п.с. мама дорогая,брать или не брать,да на кредитные тоже брать :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З рестартом розміщень ОВДП помилився на два тижні. Але я не чекав аж таких сум розміщення, тому аукціон дуже позитивний. І по великому рахунку, байдуже, хто викупив. Важливіше інше: сьогодні нерезиденти на вторинному ринку продали ОВДП на 80 млн!!! вчора на 110 млн, тоді як 25-26 по 300-350 а два дні перед тим по 400+...

;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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