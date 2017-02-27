Додано: Вів 28 кві, 2020 20:38

Игорь написав: somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ? как вы расшифровали сегодняшнее послание? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?

Беда,во первых курс,он покупал по максимальному приёму в столице.Вроде в банке есть продажа по 15,а он ставит неограниченый бид ВЫШЕ.Это значит,что скорее всего доллара на продажу в банках дешевле нет,или есть,но пару соток максимум. Скорее всего в банках объёмов на продажу валюты нет.Почему нет продажи?Да потому что есть клиент,который забирает и явно дороже рынка,майор с баулами,ему пох. по чём брать,скорее всего по 27.30,а может и ещё дороже,если это откатное бабло,то хоть по 30,какая разница,это же не с зарплаты кассира обрысачить свой район из-за сэкономленых 20 грн и потерять час времени.Удивило,что и по евро только биды,обычно евро валом,значит клиент сам не знает чего хочет,что оптовик привезёт,то и будет,главное убить гривну.Вот такая не весёлая петрушка коллегап.с. мама дорогая,брать или не брать,да на кредитные тоже брать