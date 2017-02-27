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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28
Serg-ik написав:
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.
А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:28
Serg-ik написав: proftpd66 написав:
риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.
Через год можем опять провалится в 22-23.
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
А где кто-то увидел 30% изменения? Не вина Яши, что олени велись на загоны, он лишь сглаживал движение и попутно дал НБУ неплохо заработать на загонах от олигархов. Действия Смолия полностью правильные, лишь олигархи недовольны, что НБУ не поддерживает их загоны, а сливается сам, попутно зарабатывая.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:30
somilitark написав: Serg-ik написав:
изменение курса на 30% в течение года с качелями в обе стороны-это Нормально? Что скажет Сомилитарк по поводу Яши в таком контексте?
23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.
А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
есть фраза:
"девушка танцует, только с теми кто ее кормит" (с)
если нерезы будут ее кормить очень сильно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:38
Игорь написав:somilitark, TylerTruman_
как вы расшифровали сегодняшнее послание exo
? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
Беда,во первых курс,он покупал по максимальному приёму в столице.
Вроде в банке есть продажа по 15,а он ставит неограниченый бид ВЫШЕ.
Это значит,что скорее всего доллара на продажу в банках дешевле нет,или есть,но пару соток максимум. Скорее всего в банках объёмов на продажу валюты нет.
Почему нет продажи?
Да потому что есть клиент,который забирает и явно дороже рынка,майор с баулами,ему пох. по чём брать,скорее всего по 27.30,а может и ещё дороже,если это откатное бабло,то хоть по 30,какая разница,это же не с зарплаты кассира обрысачить свой район из-за сэкономленых 20 грн и потерять час времени.
Удивило,что и по евро только биды,обычно евро валом,значит клиент сам не знает чего хочет,что оптовик привезёт,то и будет,главное убить гривну.
Вот такая не весёлая петрушка коллега
п.с. мама дорогая,брать или не брать,да на кредитные тоже брать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:43
З рестартом розміщень ОВДП помилився на два тижні. Але я не чекав аж таких сум розміщення, тому аукціон дуже позитивний. І по великому рахунку, байдуже, хто викупив. Важливіше інше: сьогодні нерезиденти на вторинному ринку продали ОВДП на 80 млн!!! вчора на 110 млн, тоді як 25-26 по 300-350 а два дні перед тим по 400+...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:50
Captain Obvious написав:
Клоуны на соседнем ресурсе полностью закрыли доступ для анонимного чтения.
форумы их большой ценности не представляют,
а курсы в банках
-очень полезная информация
будем пользоваться первоисточниками
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:57
somilitark написав:
23 в декабре было абсолютно рыночно,если бы реально пошли реформы,дали по рукам схемщикам,пошли инвестиции,то страшно подумать куда мог упасть курс,вплоть до 16-ти за доллар.
А так всех красиво развели,как только растечётся откатное бабло по схемщикам,тут же взлетим.
Как было 23,так станет и 40 например в июле.
После дефолта первая остановка будет на курсе 100.
Обвал американской фонды на 30% и пошли бы инвестиции.
Что то тут не так...
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:58
somilitark написав: Игорь написав:somilitark, TylerTruman_
как вы расшифровали сегодняшнее послание exo
? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
Беда,во первых курс,он покупал по максимальному приёму в столице.
Вроде в банке есть продажа по 15,а он ставит неограниченый бид ВЫШЕ.
Это значит,что скорее всего доллара на продажу в банках дешевле нет,или есть,но пару соток максимум. Скорее всего в банках объёмов на продажу валюты нет.
Почему нет продажи?
Да потому что есть клиент,который забирает и явно дороже рынка,майор с баулами,ему пох. по чём брать,скорее всего по 27.30,а может и ещё дороже,если это откатное бабло,то хоть по 30,какая разница,это же не с зарплаты кассира обрысачить свой район из-за сэкономленых 20 грн и потерять час времени.
Удивило,что и по евро только биды,обычно евро валом,значит клиент сам не знает чего хочет,что оптовик привезёт,то и будет,главное убить гривну.
Вот такая не весёлая петрушка коллега
п.с. мама дорогая,брать или не брать,да на кредитные тоже брать
Я ни в коем случае не хочу уменьшать ценность информации exo
, но если завтра опустимся ниже и он действительно работал под определенного клиента, то смысл ? Я в его сообщении сегодня, без домыслов о майорах с баулами увидел, - гребу на все, завтра будет дороже.
П.С. exo
, без обид, я вообще аматор, не обращайте на меня внимание. Пишите.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:06
somilitark написав:
Смолий сказал,что он категорически не будет печатать,но правда дал заднюю,мол могу дать рефинанс банкам под залог ОВГЗ,а они уже пусть решают куда вваливать бабло.
продолжаем цепочку. При ликвидной банковской системе дают рефинанс. Зачем? Под финансирование инфраструктурных проектов!Ну это же неприбыльно и не окупаемо.Это схематоз, одобренный совокупностью чиновников разных ведомств. Своё бабло банки не вкладывают, зато прокачать через себя государственное под залог государственных долгов-пожалуйста Не проще финансировать за счёт текущих бюджетов? Нет, нет таких денег. Значит эмиссия через рефинанс.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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