Игорь написав:П.С. exo, без обид, я вообще аматор, не обращайте на меня внимание. Пишите.
Зачем ему угадывать куда идёт рынок? Он работал под задачи! Ему шепнут,когда надо будет быть осторожным с бумагой. Сейчас идёт перекос в сторону продам на рынке,он явно работал под клиента. Если бы майора не было,то он бы работал 14\15 на 20-22. Какой смысл бид выставлять так высоко,если реальная продажа на объёме по 20? Хорошо было бы услышать первоисточник,но вы меня спросили,я что увидел,то и рассказал.
п.с. по поводу "удачного" аукциона по ОВГЗ,это вообще ржачно. У банков общая ликвидность 200 ярдов гривен,банки после долгих разговоров,встреч и паяльников нагнули всего навсего на 5 ярдов на 3 месяца,да это смешно. По привлечённому доллару тоже слёзы или МВФ уже не нужен?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Смолий сказал,что он категорически не будет печатать,но правда дал заднюю,мол могу дать рефинанс банкам под залог ОВГЗ,а они уже пусть решают куда вваливать бабло.
продолжаем цепочку. При ликвидной банковской системе дают рефинанс. Зачем? Под финансирование инфраструктурных проектов!Ну это же неприбыльно и не окупаемо.Это схематоз, одобренный совокупностью чиновников разных ведомств. Своё бабло банки не вкладывают, зато прокачать через себя государственное под залог государственных долгов-пожалуйста Не проще финансировать за счёт текущих бюджетов? Нет, нет таких денег. Значит эмиссия через рефинанс.
Ломают систему,МВФ не даёт схематозить и печатать,защищают своих кредиторов,которые вложились. Вся борьба идёт между людьми Ахметова и Коломойского. Первый я так понимаю за то чтобы пилить,но дружить со всеми и доить лохов западных. Второй за полный беспредел. Вот такая соната,не лунная((( Думаю победит абсолютное зло и будет звиздец,всё как в жизни.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Alex2006 написав:А где кто-то увидел 30% изменения? Не вина Яши, что олени велись на загоны, он лишь сглаживал движение и попутно дал НБУ неплохо заработать на загонах от олигархов. Действия Смолия полностью правильные
Странно. Я читал мнения, что рынок не способен был выкупить те объёмы валюты, которые заводили нерезиденты под ОВГЗ, даже по 15 грн. А Смолий выкупил, по 23-25 грн. Зачем? Мог бы по 15 выкупить или дешевле. И был бы на наличке желаемый Вами курс 16
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s