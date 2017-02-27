Realist написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".
[/quote] Он пан Данилишин продовжує наполягати, що грошей в економіці замало. І що конче потрібно добавити ліквідної ліквідності та ще й за рахунок НБУ, але через викуп ОВДП. Мені здається, що НБУ йде кращим шляхом де і вовки будуть ситі і вівці цілі. Але надто вже сильно на дядька Яшу тиснуть. Не до добра все це.
"Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны", – рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Тут звільнений міністр кабінету міністрів на карантині графіки малює. Може комусь пару графіків для прогнозу курсу валют допоможуть.))
"Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, найбільш масштабний та докладний дашборд на цю тему.
Веб-адреса дашборду:http://q.rating.zone
На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.
Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.
Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету.
Дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу потрібного для відновлення роботи економіки.
Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально. Щоб не пропустити нові показники на дашборді, можна підписатись на групи у Телеграмі або Фейсбук (посилання нагорі дашборду)." (с)