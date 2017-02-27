RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5259526052615262

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 281
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:10

  Realist написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".


[/quote]
Он пан Данилишин продовжує наполягати, що грошей в економіці замало. І що конче потрібно добавити ліквідної ліквідності та ще й за рахунок НБУ, але через викуп ОВДП.
Мені здається, що НБУ йде кращим шляхом де і вовки будуть ситі і вівці цілі. Але надто вже сильно на дядька Яшу тиснуть. Не до добра все це.

Стаття п. Богдана
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/28/659916/[/quote]

Всем Добрый вечер .

Вся эта ситуация напоминает мне историю с Ющенко .
ТОГО ТОЖЕ НАГИБАЛИ .
Тоже речь шла.... о допечатать .

Помните когда нашли его скелетов в шкафу... ...?
...Деньги на каких то счетах.
Так вот , я думаю , что в ближайшее время найдут скелет.

..... а потом девал!
Извините , добавлю.
Ведь ВСЕ глотнули 27 и ни кто даже сильно не возмущался
холява
2
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2455 раз.
Подякували: 2358 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:21

Это что еще за новости? Нашим токо дай.
"Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны", – рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

https://strana.ua/finance/264092-kak-iz ... atsii.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21407
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут звільнений міністр кабінету міністрів на карантині графіки малює. Може комусь пару графіків для прогнозу курсу валют допоможуть.))

"Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, найбільш масштабний та докладний дашборд на цю тему.

Веб-адреса дашборду:http://q.rating.zone

На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.

Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.

Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету.

Дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу потрібного для відновлення роботи економіки.

Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально. Щоб не пропустити нові показники на дашборді, можна підписатись на групи у Телеграмі або Фейсбук (посилання нагорі дашборду)."
(с)
stryzhko
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 04.10.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42

  hxbbgaf написав:Это что еще за новости? Нашим токо дай.

Не читайте той медіа ресурс ВЗАГАЛІ! І не буде у вас подібних запитань. Враховуючи ваш досвід на форумі, такий підхід до цитування "зашкварених" медіаресурсів виглядає не солідно.

Читайте Finance.ua, Liga, NV, та Економічну Правду. (Про політику у Олени Притули не читайте, там щось останнім часом багато підозрілого).
Ось вам про фінмоніторинг
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/659885/
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 787
З нами з: 23.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:55

"На вторичном рынке гривневые ОВГЗ сегодня покупали с доходностью 15%, а продавали - по 14%. А Минфин смог разместиться в нацвалюте под 11,24%. Хороший результат. По доллару была зафиксирована цена на уровне 3,29-3,5% - тоже нормальный показатель, сопоставимый с предыдущими первичными размещениями. Некоторые участники аукциона, правда, хотели больше - ставили предложения на уровне 5% по доллару. Однако Минфин не пошел на дорогое привлечение. Значит, у него нет острой потребности в долларовом ресурсе, есть ресурс. Из $618,7 млн, предложенных 9-месячному выпуску, забрал лишь $111,1 млн с отсечением цены на уровне 3,5% годовых", - прокомментировал цены Василий Невмержицкий.

В то же время на рынке ходят упорные слухи, что крупный гривневый выпуск ОВГЗ (на 5,4 млрд грн) приобрел "Приватбанк", который вложил в него свои доходы за 2019 год. Говорят, ему выплачивать государству дивиденды только через 3 месяца, поэтому правительство (акционер банка) надавило на госбанк, чтобы тот на один квартал вложился в долговые бумаги и поддержал бюджет. Сплетники уверяют, что взамен Нацбанк пообещал ему свое рефинансирование под 8% по первому требованию.

Валютные бумаги, по словам финансистов, выкупили банки. Рассказывают, что среди них были и банки с иностранных капиталом, которые ранее продавали гривневые ОВГЗ и скупали на эти средства доллар на межбанке. Думали выводить все на родину. Но говорят, что наш Минфин смог договориться, чтобы они на несколько месяцев разместились в долларовый выпуск украинских гособлигаций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 26.06.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:18

  Игорь написав:
  somilitark написав:
  exo написав:27,18 /
29,28 /
куплю

Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!

А пока на рынке красота,мне нравицццо )))


somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?

ви запідозрили його повідомлення, як "маяк", т.я. 1) з якого дива в цей момент написав? і 2) чому високо бідує? правильно?
коли я відписувався про операції з моїми кАтлєтами, то під даним сленгом зазвичай йшла річ про 1 кАтлєта=150-200к грн., по міркам "туроператора" exo - це виконати заявку клієнта на тур в Єгипет/Турцію, ... солідарний із somilitark, схоже, є заявки на космічний туризм, квитки на місяць коштують дорого
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5259526052615262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1793, 1794, 1795
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17945 2243850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:47
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6925 1549267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:38
Ethereum
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84091
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.