Realist написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".
[/quote] Он пан Данилишин продовжує наполягати, що грошей в економіці замало. І що конче потрібно добавити ліквідної ліквідності та ще й за рахунок НБУ, але через викуп ОВДП. Мені здається, що НБУ йде кращим шляхом де і вовки будуть ситі і вівці цілі. Але надто вже сильно на дядька Яшу тиснуть. Не до добра все це.
"Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны", – рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Тут звільнений міністр кабінету міністрів на карантині графіки малює. Може комусь пару графіків для прогнозу курсу валют допоможуть.))
"Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, найбільш масштабний та докладний дашборд на цю тему.
Веб-адреса дашборду:http://q.rating.zone
На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.
Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.
Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету.
Дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу потрібного для відновлення роботи економіки.
Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально. Щоб не пропустити нові показники на дашборді, можна підписатись на групи у Телеграмі або Фейсбук (посилання нагорі дашборду)." (с)
"На вторичном рынке гривневые ОВГЗ сегодня покупали с доходностью 15%, а продавали - по 14%. А Минфин смог разместиться в нацвалюте под 11,24%. Хороший результат. По доллару была зафиксирована цена на уровне 3,29-3,5% - тоже нормальный показатель, сопоставимый с предыдущими первичными размещениями. Некоторые участники аукциона, правда, хотели больше - ставили предложения на уровне 5% по доллару. Однако Минфин не пошел на дорогое привлечение. Значит, у него нет острой потребности в долларовом ресурсе, есть ресурс. Из $618,7 млн, предложенных 9-месячному выпуску, забрал лишь $111,1 млн с отсечением цены на уровне 3,5% годовых", - прокомментировал цены Василий Невмержицкий.
В то же время на рынке ходят упорные слухи, что крупный гривневый выпуск ОВГЗ (на 5,4 млрд грн) приобрел "Приватбанк", который вложил в него свои доходы за 2019 год. Говорят, ему выплачивать государству дивиденды только через 3 месяца, поэтому правительство (акционер банка) надавило на госбанк, чтобы тот на один квартал вложился в долговые бумаги и поддержал бюджет. Сплетники уверяют, что взамен Нацбанк пообещал ему свое рефинансирование под 8% по первому требованию.
Валютные бумаги, по словам финансистов, выкупили банки. Рассказывают, что среди них были и банки с иностранных капиталом, которые ранее продавали гривневые ОВГЗ и скупали на эти средства доллар на межбанке. Думали выводить все на родину. Но говорят, что наш Минфин смог договориться, чтобы они на несколько месяцев разместились в долларовый выпуск украинских гособлигаций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!
А пока на рынке красота,мне нравицццо )))
somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
ви запідозрили його повідомлення, як "маяк", т.я. 1) з якого дива в цей момент написав? і 2) чому високо бідує? правильно? коли я відписувався про операції з моїми кАтлєтами, то під даним сленгом зазвичай йшла річ про 1 кАтлєта=150-200к грн., по міркам "туроператора" exo - це виконати заявку клієнта на тур в Єгипет/Турцію, ... солідарний із somilitark, схоже, є заявки на космічний туризм, квитки на місяць коштують дорого
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані