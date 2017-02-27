Додано: Вів 28 кві, 2020 23:55

"На вторичном рынке гривневые ОВГЗ сегодня покупали с доходностью 15%, а продавали - по 14%. А Минфин смог разместиться в нацвалюте под 11,24%. Хороший результат. По доллару была зафиксирована цена на уровне 3,29-3,5% - тоже нормальный показатель, сопоставимый с предыдущими первичными размещениями. Некоторые участники аукциона, правда, хотели больше - ставили предложения на уровне 5% по доллару. Однако Минфин не пошел на дорогое привлечение. Значит, у него нет острой потребности в долларовом ресурсе, есть ресурс. Из $618,7 млн, предложенных 9-месячному выпуску, забрал лишь $111,1 млн с отсечением цены на уровне 3,5% годовых", - прокомментировал цены Василий Невмержицкий.



В то же время на рынке ходят упорные слухи, что крупный гривневый выпуск ОВГЗ (на 5,4 млрд грн) приобрел "Приватбанк", который вложил в него свои доходы за 2019 год. Говорят, ему выплачивать государству дивиденды только через 3 месяца, поэтому правительство (акционер банка) надавило на госбанк, чтобы тот на один квартал вложился в долговые бумаги и поддержал бюджет. Сплетники уверяют, что взамен Нацбанк пообещал ему свое рефинансирование под 8% по первому требованию.



Валютные бумаги, по словам финансистов, выкупили банки. Рассказывают, что среди них были и банки с иностранных капиталом, которые ранее продавали гривневые ОВГЗ и скупали на эти средства доллар на межбанке. Думали выводить все на родину. Но говорят, что наш Минфин смог договориться, чтобы они на несколько месяцев разместились в долларовый выпуск украинских гособлигаций.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.