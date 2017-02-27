Realist написав:Коментар заступника глави НБУ Олега Чурія: "Завдяки очищенню банківської системи в 2014-2016 рр. сьогодні у нас є стабільний банківський сектор. Ліквідність банків зараз становить понад 200 млрд грн та близько 8 млрд дол. США. Це дозволяє їм безперебійно обслуговувати всі платежі в економіці. Втім, ми забезпечуємо банки додатковим інструментом для підтримання власної ліквідності у випадку погіршення настроїв на фінансових ринках, водночас спонукаємо їх до активнішої кредитної підтримки бізнесу та інфраструктурних проєктів".
[/quote] Он пан Данилишин продовжує наполягати, що грошей в економіці замало. І що конче потрібно добавити ліквідної ліквідності та ще й за рахунок НБУ, але через викуп ОВДП. Мені здається, що НБУ йде кращим шляхом де і вовки будуть ситі і вівці цілі. Але надто вже сильно на дядька Яшу тиснуть. Не до добра все це.
Тут звільнений міністр кабінету міністрів на карантині графіки малює. Може комусь пару графіків для прогнозу курсу валют допоможуть.))
"Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, найбільш масштабний та докладний дашборд на цю тему.
Веб-адреса дашборду:http://q.rating.zone
На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.
Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.
Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету.
Дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу потрібного для відновлення роботи економіки.
Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально. Щоб не пропустити нові показники на дашборді, можна підписатись на групи у Телеграмі або Фейсбук (посилання нагорі дашборду)." (с)
"На вторичном рынке гривневые ОВГЗ сегодня покупали с доходностью 15%, а продавали - по 14%. А Минфин смог разместиться в нацвалюте под 11,24%. Хороший результат. По доллару была зафиксирована цена на уровне 3,29-3,5% - тоже нормальный показатель, сопоставимый с предыдущими первичными размещениями. Некоторые участники аукциона, правда, хотели больше - ставили предложения на уровне 5% по доллару. Однако Минфин не пошел на дорогое привлечение. Значит, у него нет острой потребности в долларовом ресурсе, есть ресурс. Из $618,7 млн, предложенных 9-месячному выпуску, забрал лишь $111,1 млн с отсечением цены на уровне 3,5% годовых", - прокомментировал цены Василий Невмержицкий.
В то же время на рынке ходят упорные слухи, что крупный гривневый выпуск ОВГЗ (на 5,4 млрд грн) приобрел "Приватбанк", который вложил в него свои доходы за 2019 год. Говорят, ему выплачивать государству дивиденды только через 3 месяца, поэтому правительство (акционер банка) надавило на госбанк, чтобы тот на один квартал вложился в долговые бумаги и поддержал бюджет. Сплетники уверяют, что взамен Нацбанк пообещал ему свое рефинансирование под 8% по первому требованию.
Валютные бумаги, по словам финансистов, выкупили банки. Рассказывают, что среди них были и банки с иностранных капиталом, которые ранее продавали гривневые ОВГЗ и скупали на эти средства доллар на межбанке. Думали выводить все на родину. Но говорят, что наш Минфин смог договориться, чтобы они на несколько месяцев разместились в долларовый выпуск украинских гособлигаций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Ого,какие уважаемые люди,с возвращением, не пропадайте так надолго,пишите,реально Вас не хватает,желательно с пояснениями ситуации!
А пока на рынке красота,мне нравицццо )))
somilitark, TylerTruman_ как вы расшифровали сегодняшнее послание exo ? Он оператор на сколько я помню, из сообщения видно, что на моменте покупает и не продает. Пересичному тоже стоит сейчас так делать ?
ви запідозрили його повідомлення, як "маяк", т.я. 1) з якого дива в цей момент написав? і 2) чому високо бідує? правильно? коли я відписувався про операції з моїми кАтлєтами, то під даним сленгом зазвичай йшла річ про 1 кАтлєта=150-200к грн., по міркам "туроператора" exo - це виконати заявку клієнта на тур в Єгипет/Турцію, ... солідарний із somilitark, схоже, є заявки на космічний туризм, квитки на місяць коштують дорого
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Patrick написав:За час с небольшим снизились на 5-6 коп. Харьков 27.23 - 27.28, Сумы 27.20 - 27.30, Полтава 27.25 - 27.30.
Здравстуйте! С недавнего времени с интересом читаю Вас и Ваши цифры. Скажите, а откуда Вы берете данные? Т.е. насколько они объективны/достоверны? Судя по всему, это цифры среднего/крупного опта, а такие вещи обычно в открытом доступе не публикуются Ответ можно в личку. Благодарю заранее.
Я подсчитал что 2.6% от 28.00грн будет 0.73грн. 3 месяца под 12%-15% до востребования будет 2.5%-3%.
28.00грн + 0.73грн будет = 28.73
Для меня критичный курс будет 28.73 за 3 месяц. не знаю, брать по 27.15 - 27.2?
Все гривнеоптимисты считают только «недополученную/возможную/потенциальную» прибыль. При этом, как правило, не до конца оценивая риски. Попробуйте посчитать возможные/потенциальные»потери. Можно даже без рисков. На период 6 месяцев. В процентах, желательно. А потом решите (-;
12%-15% ( у меня 15%, с налогами 12%) до восстребования
12% годовых в год, это 12% чистых за год , это 3.36грн из 28.00грн.
28+3.36 = 31.36грн.
риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.
Через год можем опять провалится в 22-23.
Кроме, того до востребования, можно спекулить. Если коллеги считают, что в Июне-Июле нерезы будут выходить (не много гастить в Мае), то сейчас можно купить по 27.15 (при том что было продано по 28), а в Июне-Июле продать опять по 28+
С добрым утром. Про что сегодня будем здравствовать ? Сейчас брать по 27 чтобы продать по 28 в Июне ?
В Мае есть выплаты, то их мало.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Искатель Доброе утро! На самом деле это открытые данные. Никакого подвоха нет, можно конечно ошибиться на пару копеек, но когда есть хороший обьем данных, цифры думаю становятся близкими к реальным.
Можно так же получать информацию из первых рук, и потом получить резонный вопрос: Patt а шо ты ничо не покупаешь, все только звонишь? Тем более это будет курс для меня.
Все просто. Я анализирую до 10 сайтов харьковских ПОВ; 2 сумских ПОВ и 3 полтавских. Для Сум и Полтавы я смотрю так же аукционы на прочих ресурсах, так как данных для этих городов маловато или они обновляются не совсем оперативно.
Динамику отслеживаю, когда есть время. Большинсво сайтов курсы меняют очень оперативно, некоторые харьковские обменки меняют курс синхронно и являются для меня "некими индикаторами". Конкуренция))
Ну и немного математики/статистики - сильно далекие биды и аски отметаются, 10-15 минут и получается небольшой анализ (пост на форуме).
Patrick написав:За час с небольшим снизились на 5-6 коп. Харьков 27.23 - 27.28, Сумы 27.20 - 27.30, Полтава 27.25 - 27.30.
Здравстуйте! С недавнего времени с интересом читаю Вас и Ваши цифры. Скажите, а откуда Вы берете данные? Т.е. насколько они объективны/достоверны? Судя по всему, это цифры среднего/крупного опта, а такие вещи обычно в открытом доступе не публикуются Ответ можно в личку. Благодарю заранее.
опт и розница (по большинству областей Украины), по телефону можно договориться и сдать/купить любую сумму(курс по договоренности действителен в течении 1-1,5 часа) https://obmenka24.kiev.ua/
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
На лютий цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів, через діяльність яких Держбюджету щомісяця недоотримує близько 4 млрд грн.
Про це йдеться в документі, який є у розпорядженні редакції ZN.UA, і автентичність якого підтвердило джерело видання в ДПС.
За даними документа фірми-схемщики з січня 2019 згенерували близько 75 млрд грн фіктивного податкового кредиту, продавши його компаніям реального сектору економіки, завдяки чому вони змогли сплатити до Держбюджету менші суми.
Наприклад, у Львівській області діяло 40 таких фірм, сума збитків, нанесених ними державі, за цей період склала 453 млн грн, у Київській області 111 підприємств завдали країні близько 1 млрд грн збитків, у самому Києві через 127 фірм-"схемників" держбюджет недоотримав близько 400 млн грн і т.ін. І це тільки за лютий 2020-го.
У виданні зазначають, що без участі топ-податковців ці підприємства працювати б не змогли.
Начальники обласних податкових та Офісу великих платників теж ймовірно задіяні, адже мають необмежений доступ до даних служби, системи електронного адміністрування ПДВ та системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), яка, по ідеї, не повинен пропускати "схемників".