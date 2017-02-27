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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5260526152625263

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 282
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
13%
38
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:52

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 27.16 - 27.20,
диапазон цен на наличный доллар 27.12/27.16 - 27.20/27.23 (ПОВ, опт)

Сумы 27.15 - 27.25
Полтава 27.15/27.22 - 27.25

Вчера утром: Харьков 27.28 - 27.32, Сумы 27.20 - 27.35, Полтава 27.22 - 27.35
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:58

  prodigy написав:опт и розница (по большинству областей Украины), по телефону можно договориться и сдать/купить любую сумму(курс по договоренности действителен в течении 1-1,5 часа)
https://obmenka24.kiev.ua/

Киты также присутствуют в моей выборке, на полтавском сайте у них курс не очень, по телефону возможно другой.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:02

Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.

"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.

Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.

При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.

У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", в цілому по великих компаніях затримка автоматичного відшкодування ПДВ становить близько 4 млрд грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:04

  Patrick написав:
  prodigy написав:опт и розница (по большинству областей Украины), по телефону можно договориться и сдать/купить любую сумму(курс по договоренности действителен в течении 1-1,5 часа)
https://obmenka24.kiev.ua/

Киты также присутствуют в моей выборке, на полтавском сайте у них курс не очень, по телефону возможно другой.


на сайте есть опт и, согласен, по телефону можно договориться
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.05-27.15
витя
 
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