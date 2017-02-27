Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.16 - 27.20,
диапазон цен на наличный доллар 27.12/27.16 - 27.20/27.23 (ПОВ, опт)
Сумы 27.15 - 27.25
Полтава 27.15/27.22 - 27.25
Вчера утром: Харьков 27.28 - 27.32, Сумы 27.20 - 27.35, Полтава 27.22 - 27.35
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 09:52
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 27.16 - 27.20,
диапазон цен на наличный доллар 27.12/27.16 - 27.20/27.23 (ПОВ, опт)
Сумы 27.15 - 27.25
Полтава 27.15/27.22 - 27.25
Вчера утром: Харьков 27.28 - 27.32, Сумы 27.20 - 27.35, Полтава 27.22 - 27.35
Додано: Сер 29 кві, 2020 09:58
Киты также присутствуют в моей выборке, на полтавском сайте у них курс не очень, по телефону возможно другой.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:02
Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.
"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.
Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.
При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.
У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", в цілому по великих компаніях затримка автоматичного відшкодування ПДВ становить близько 4 млрд грн.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:04
на сайте есть опт и, согласен, по телефону можно договориться
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 27.05-27.15
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