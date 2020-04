Додано: Сер 29 кві, 2020 11:37

jump написав: Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.



"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.



Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.



При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.



У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.



це дефолт, чи ще ні? це дефолт, чи ще ні?

