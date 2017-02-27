freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине. Об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде". Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро. "Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - пояснил руководитель миссии Фонда. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7109322/
Напомнило эпизод в сериале Слуга народа. Встреча с делегацией МВФ. - Поздравляем вас с выполнением всех наших условий. - Голобородько, расплываясь в улыбке - Да, мы очень старались - Теперь перейдем к дополнительным условиям. - Голобородько - Шта ?
как там у С.Демуры..."хохлы попали, теперь из них будут делать людей"
zzzzzz написав:ПДВ зажали, вот и курс припадает. Последний раз компенсацию ПДВ наливали 21 апреля. Да в первой половине месяца шли с опережением в сравнении с прошлым апрелем, потом компенсацию тормознули.
НАК вчера опубликовал консолидированный отчет за 2019 год. Прибыль 64 млрд. Гос-ву как акционеру перепадет 48 млрд.прибыли.
12 млрд прибыли уже было оплачено авансом ( до нового года )
Тут вопрос в том, до которого этот праздник жизни. Потом что нал опускается как всегда неспешно, и желающие откупиться могут и не дождаться хороших югов.
Могут и в последний день апреля (завтра) налить по идее?
За даними УП, при призначенні уряду Шмигаля на Банковій серйозно просили міністрів продумати варіант роботи без співпраці з МВФ. Саме таке завдання ставилось на той час міністру фінансів Уманському, який одразу після призначення визнав, що це неможливо.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
jump написав:Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.
"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.
Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.
При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.
У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", в цілому по великих компаніях затримка автоматичного відшкодування ПДВ становить близько 4 млрд грн.
це дефолт, чи ще ні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Alex2006 написав:О, рыжика подкинули на тонком рынке, ожидаемо Посмотрим сколько оленей поведеться
Где можно посмотреть, сколько оленей поведется на рыжика?
По тому как быстро упадем снова ниже 27. Если завтра - значит олени не повелись, если позже середины следующей недели - значит повелись и идет активная стрижка, а 27 будем пробивать уже после нее
Все же не повелись олени на того рыжика, значит, обучение опытом все же работает
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.