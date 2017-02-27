Додано: Сер 29 кві, 2020 11:31

На карантино-майские могут реально устроить стрижку до костей. Пиплу деваться-то некуда.



Думаю, нужно докупать па 27, когда (если) достигнем.



Это может стать "па23"- часть 2

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин