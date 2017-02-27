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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5262526352645265>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 283
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
13%
38
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10

  freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".
Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.
"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - пояснил руководитель миссии Фонда.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7109322/

Напомнило эпизод в сериале Слуга народа.
Встреча с делегацией МВФ.
- Поздравляем вас с выполнением всех наших условий.
- Голобородько, расплываясь в улыбке - Да, мы очень старались
- Теперь перейдем к дополнительным условиям.
- Голобородько - Шта ?

как там у С.Демуры..."хохлы попали, теперь из них будут делать людей"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:15

  zzzzzz написав:ПДВ зажали, вот и курс припадает. Последний раз компенсацию ПДВ наливали 21 апреля.
Да в первой половине месяца шли с опережением в сравнении с прошлым апрелем, потом компенсацию тормознули.

НАК вчера опубликовал консолидированный отчет за 2019 год. Прибыль 64 млрд. Гос-ву как акционеру перепадет 48 млрд.прибыли.

12 млрд прибыли уже было оплачено авансом ( до нового года )



Тут вопрос в том, до которого этот праздник жизни.
Потом что нал опускается как всегда неспешно, и желающие откупиться могут и не дождаться хороших югов.

Могут и в последний день апреля (завтра) налить по идее?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18

За даними УП, при призначенні уряду Шмигаля на Банковій серйозно просили міністрів продумати варіант роботи без співпраці з МВФ. Саме таке завдання ставилось на той час міністру фінансів Уманському, який одразу після призначення визнав, що це неможливо. :roll:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:31

На карантино-майские могут реально устроить стрижку до костей. Пиплу деваться-то некуда.

Думаю, нужно докупать па 27, когда (если) достигнем.

Это может стать "па23"- часть 2
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:34

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Надо ли платить кредит в карантин, кого проверит финмониторинг, "антиколомойский" закон

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:37

  jump написав:Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.

"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.

Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.

При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.

У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", в цілому по великих компаніях затримка автоматичного відшкодування ПДВ становить близько 4 млрд грн.

це дефолт, чи ще ні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:38

  Alex2006 написав:
  xsh написав:
  Alex2006 написав:О, рыжика подкинули на тонком рынке, ожидаемо :) Посмотрим сколько оленей поведеться :)

Где можно посмотреть, сколько оленей поведется на рыжика?

По тому как быстро упадем снова ниже 27. Если завтра - значит олени не повелись, если позже середины следующей недели - значит повелись и идет активная стрижка, а 27 будем пробивать уже после нее :)

Все же не повелись олени на того рыжика, значит, обучение опытом все же работает :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:38

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:ИТОГИ МАРТА 2020. ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Эрик Найман

https://tinyurl.com/uqy4ucn

Сделал скриншоты, где выплата долгов за 2-3 квартал.

Девальвация скорее всего в Июне или Июле.


За 4 квартал - гуляй поле.

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UP

верно?



напоминаю всем, что есть такие данные.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:43

proftp
12%-15% ( у меня 15%, с налогами 12%) до восстребования

12% годовых в год, это 12% чистых за год , это 3.36грн из 28.00грн.

28+3.36 = 31.36грн.

риск если 29.5, но дальше регулятор не пустит.

Через год можем опять провалится в 22-23.


Если все начнет валиться, то главное не прозевать момент, когда нужно снять. Если будут выдавать частями, то процесс затянется и курс за это время может убежать далеко.d66
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:47

  Вкладчик1234 написав:На карантино-майские могут реально устроить стрижку до костей. Пиплу деваться-то некуда.

Думаю, нужно докупать па 27, когда (если) достигнем.

Это может стать "па23"- часть 2


Наоборот, как раз на майские может быть провал курса, такое уже бывало
Живите своим умом!
zzzzzz
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