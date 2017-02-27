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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52635264526552665267>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 284
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
13%
38
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:55

  freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".
Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.
"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - пояснил руководитель миссии Фонда.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7109322/

Напомнило эпизод в сериале Слуга народа.
Встреча с делегацией МВФ.
- Поздравляем вас с выполнением всех наших условий.
- Голобородько, расплываясь в улыбке - Да, мы очень старались
- Теперь перейдем к дополнительным условиям.
- Голобородько - Шта ?


Ну так уже разговор идет не о 8 млрд., как раньше, а всего лишь о 3.5 млрд. до конца года, а будут плохо себя вести вообще ничего не получат, скоро девушку будут танцевать чисто по любви, даже без ужина :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:08

26.96 - проваливаемся нах :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:10

12-00:
В Харькове курс наличного доллара снизился на 7-8 коп.: 27.05/27.07 - 27.12/27.15
Сумы 27.00 - 27.15,
Полтава (12-10) 27.05/27.08 - 27.15
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 29 кві, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:12

  antikkristall написав:
  freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.


Ну так уже разговор идет не о 8 млрд., как раньше, а всего лишь о 3.5 млрд. до конца года, а будут плохо себя вести вообще ничего не получат, скоро девушку будут танцевать чисто по любви, даже без ужина :)

Ну от завтрашнего дня зависит, будет 3.5, 8, 16 или 0 :) Все в руках депутатов, в прямом смысле слова)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:14

По состоянию на утро. ПДВ коменсировали всего 5,4 млрд. В прошлом году на этот дель уже было 9,7 млрд.


Осталось 2 рабочих дня. Смотря сколько нальют компенсации. Если 5 млрд курс не будет падать. Если ничего, то может присесть неслабо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.04.2020..............................26,9735
Гривна укрепилась на 7.5 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было.
НБУ вчера выкупил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Объем суточных сертификатов существенно сократился, однако большая часть высвободившихся средств ушла в казначейство и наличку.

В понедельник объем валютного рынка продолжил бить антирекорды, уменьшившись с 276.9 до 253.8 млн. Чистый спрос составил совсем уж скромные 233.8 млн. При этом клиентское предложение немного выросло, а спрос существенно обвалился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:21

  zzzzzz написав:По состоянию на утро. ПДВ коменсировали всего 5,4 млрд. В прошлом году на этот дель уже было 9,7 млрд.


Осталось 2 рабочих дня. Смотря сколько нальют компенсации. Если 5 млрд курс не будет падать. Если ничего, то может присесть неслабо.

Наливать особо неоткуда.Кто в гривне на єтой неделе могут хорошо откупиться
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:24

По состоянию на утро. ПДВ коменсировали всего 5,4 млрд. В прошлом году на этот дель уже было 9,7 млрд.


Осталось 2 рабочих дня. Смотря сколько нальют компенсации. Если 5 млрд курс не будет падать. Если ничего, то может присесть неслабо.

Всего в апреле 2019 было 11,8 млрд выплачено компенсации
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё, доллары никому не нужны. :)

Panic sell.

Никогда такого не было и вот опять!
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:32

  Alex2006 написав:Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.


У вас какой то свой, альтернативный торговый баланс? Он как был хронически дефицитным так и остаётся. И что значит "экспорт пострадал мало"? Это за цены или за спрос? Если он "пострадал мало", то чего ж промышленность в марте продолжает валится?
lrs7719
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