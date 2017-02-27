freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине. Об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде". Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро. "Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - пояснил руководитель миссии Фонда. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7109322/
Напомнило эпизод в сериале Слуга народа. Встреча с делегацией МВФ. - Поздравляем вас с выполнением всех наших условий. - Голобородько, расплываясь в улыбке - Да, мы очень старались - Теперь перейдем к дополнительным условиям. - Голобородько - Шта ?
Ну так уже разговор идет не о 8 млрд., как раньше, а всего лишь о 3.5 млрд. до конца года, а будут плохо себя вести вообще ничего не получат, скоро девушку будут танцевать чисто по любви, даже без ужина
freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Ну так уже разговор идет не о 8 млрд., как раньше, а всего лишь о 3.5 млрд. до конца года, а будут плохо себя вести вообще ничего не получат, скоро девушку будут танцевать чисто по любви, даже без ужина
Ну от завтрашнего дня зависит, будет 3.5, 8, 16 или 0 Все в руках депутатов, в прямом смысле слова)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.04.2020..............................26,9735 Гривна укрепилась на 7.5 копеек. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было. НБУ вчера выкупил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах немного выросли. Объем суточных сертификатов существенно сократился, однако большая часть высвободившихся средств ушла в казначейство и наличку.
В понедельник объем валютного рынка продолжил бить антирекорды, уменьшившись с 276.9 до 253.8 млн. Чистый спрос составил совсем уж скромные 233.8 млн. При этом клиентское предложение немного выросло, а спрос существенно обвалился.
Alex2006 написав:Уже ж 100 раз объяснял почему он будет в плюсе - стремительное падение цен на энергоносители + сворачивание туризма. Нам бакс практически не нужен, при этом экспорт пострадал мало.
У вас какой то свой, альтернативный торговый баланс? Он как был хронически дефицитным так и остаётся. И что значит "экспорт пострадал мало"? Это за цены или за спрос? Если он "пострадал мало", то чего ж промышленность в марте продолжает валится?