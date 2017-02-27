Додано: Сер 29 кві, 2020 12:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.04.2020..............................26,9735

Гривна укрепилась на 7.5 копеек.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было.

НБУ вчера выкупил плановые 20 млн.

Остатки на коррсчетах немного выросли. Объем суточных сертификатов существенно сократился, однако большая часть высвободившихся средств ушла в казначейство и наличку.



В понедельник объем валютного рынка продолжил бить антирекорды, уменьшившись с 276.9 до 253.8 млн. Чистый спрос составил совсем уж скромные 233.8 млн. При этом клиентское предложение немного выросло, а спрос существенно обвалился.