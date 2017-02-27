дело не в том. сколько отдали год назад, дело в том сколько заявили и подтвердили. Если экспортёры делали мало закупок в прошлых периодах, то и возмещать им нечего
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дело не в том. сколько отдали год назад, дело в том сколько заявили и подтвердили. Если экспортёры делали мало закупок в прошлых периодах, то и возмещать им нечего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:43
Анекдот про фин. мониторинг в 5к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:50
прогноз курса бакса и % ставки по депо на конец 2 квартала
Админ, а можешь добавить в опрос о курсе доллара еще столбик СТАВКА ПО ТРЕХМЕСЯЧНОМУ ГРИВНЕДЕПОЗИТУ на конец 2 квартала. Интересны прогнозы читателей. Предлагаемые ответы назначить от 1% годовых до выше 25%. Может и другой формат опроса, но лучше с курсом валюты.
Востаннє редагувалось Деньги в Сер 29 кві, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!
Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!
Это заговор, что ли?
Во всём интернете нет инфы, на сколько лярдов запланировано продать ОВДП!
И нет чёткой инфы, сколько лярдов должна Украинв заплатить МВФ!!
Одни пишут 17 лярдов, другие 11
где бл#т# правда??!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:51
А если ещё правительство перестанет платить по обязательствам не только юрикам,но и всяким нахлебникам физикам,вот тогда заживём,всего навсего месяц другой не уплатили пособия,помощи,др. выплаты,курс камнем вниз.Ну и ВВП камнем вниз,но то такое,не бывает же всё хорошо,надо чем-то жертвовать)))
Прямо как в 99-2000-м,правда до этого был этап гипера,но ничего,догоним и перегоним,просто зашли не с той стороны.
27.10 на продажу,заманчиво!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:57
160 ярд грн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:59
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).
Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"
Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:03
Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:08
Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение еще одни новые монеты. Они будут номиналом 10 гривен. После их введения в оборот Нацбанк постепенно уберет из обращения банкноты в 10 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А говорили НБУ не даст ниже 27...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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