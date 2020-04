Додано: Сер 29 кві, 2020 12:57

Yuri_61 написав: кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?

(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!

Это же изуверство!



Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?

160 ярд грн 160 ярд грн

