Додано: Сер 29 кві, 2020 13:08

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение еще одни новые монеты. Они будут номиналом 10 гривен. После их введения в оборот Нацбанк постепенно уберет из обращения банкноты в 10 гривен.



Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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