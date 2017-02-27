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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5264526552665267>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 284
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
13%
38
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:По состоянию на утро. ПДВ коменсировали всего 5,4 млрд. В прошлом году на этот дель уже было 9,7 млрд.
дело не в том. сколько отдали год назад, дело в том сколько заявили и подтвердили. Если экспортёры делали мало закупок в прошлых периодах, то и возмещать им нечего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:43

Анекдот про фин. мониторинг в 5к
https://youtu.be/90POmvoJ_Eg?t=626
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:50

прогноз курса бакса и % ставки по депо на конец 2 квартала

Админ, а можешь добавить в опрос о курсе доллара еще столбик СТАВКА ПО ТРЕХМЕСЯЧНОМУ ГРИВНЕДЕПОЗИТУ на конец 2 квартала. Интересны прогнозы читателей. Предлагаемые ответы назначить от 1% годовых до выше 25%. Может и другой формат опроса, но лучше с курсом валюты.
Востаннє редагувалось Деньги в Сер 29 кві, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!

Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!

Это заговор, что ли?
Во всём интернете нет инфы, на сколько лярдов запланировано продать ОВДП!
И нет чёткой инфы, сколько лярдов должна Украинв заплатить МВФ!!
Одни пишут 17 лярдов, другие 11
где бл#т# правда??!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:51

  Captain Obvious написав:Всё, доллары никому не нужны. :)

Panic sell.

Никогда такого не было и вот опять!


А если ещё правительство перестанет платить по обязательствам не только юрикам,но и всяким нахлебникам физикам,вот тогда заживём,всего навсего месяц другой не уплатили пособия,помощи,др. выплаты,курс камнем вниз.Ну и ВВП камнем вниз,но то такое,не бывает же всё хорошо,надо чем-то жертвовать)))
Прямо как в 99-2000-м,правда до этого был этап гипера,но ничего,догоним и перегоним,просто зашли не с той стороны.
27.10 на продажу,заманчиво!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:57

  Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!

Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!

160 ярд грн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:59

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:03

  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:08

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение еще одни новые монеты. Они будут номиналом 10 гривен. После их введения в оборот Нацбанк постепенно уберет из обращения банкноты в 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже дважды на торги выходил НБУ. Вначале брал по 27 гривен, сейчас снизил свой ценник до 26,93 гривен за доллар.

А говорили НБУ не даст ниже 27... :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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