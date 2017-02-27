Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП? (на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр! Это же изуверство!
Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три? На сколько?!!!
160 ярд грн
так это э 6 лярдов зелени па27 !!! + 3 лярда от МВФ + хотя бы 6 лярдов от заробитчан
jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).
Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"
Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП? (на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр! Это же изуверство!
Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три? На сколько?!!!
160 ярд грн
так это э 6 лярдов зелени па27 !!! + 3 лярда от МВФ + хотя бы 6 лярдов от заробитчан
А отдать надо сколько лярдов (МВФу и прочим?)
не важно, головне щоб не обдефолтитися, дадуть рівно стільки, щоб перекредитуватися та ще трошки на підтримку штанів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).
Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"