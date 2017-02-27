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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5264526552665267

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 284
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
13%
38
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:11

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!

Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!

160 ярд грн


так это э 6 лярдов зелени па27 !!!
+ 3 лярда от МВФ
+ хотя бы 6 лярдов от заробитчан

А отдать надо сколько лярдов (МВФу и прочим?)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:14

  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

думаю, наступний транш МВФ буде за умови відкриття енергоринку та ліквідація схематозу і в цій сфері
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:16

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!

Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!

160 ярд грн


так это э 6 лярдов зелени па27 !!!
+ 3 лярда от МВФ
+ хотя бы 6 лярдов от заробитчан

А отдать надо сколько лярдов (МВФу и прочим?)

не важно,
головне щоб не обдефолтитися,
дадуть рівно стільки, щоб перекредитуватися та ще трошки на підтримку штанів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:17

  flyman написав:
  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

думаю, наступний транш МВФ буде за умови відкриття енергоринку та ліквідація схематозу і в цій сфері

Можно уже и не давать.
Подождать немного, и можно пилить по процедуре банкротства и ликвидации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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