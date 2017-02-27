Додано: Сер 29 кві, 2020 13:45

Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)